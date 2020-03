¿Y de qué escribo?

Se sentó ante el portátil con la pregunta que desde hace días le rondaba la cabeza. Y este domingo, ¿de qué escribo? A veces no conviene escribir de lo que todo el mundo, sea por estrategia de sobrevolar al runrún generalizado o por convencimiento de esquivar la propaganda. Pero esta vez era distinto. La apabullante realidad no daba para otra cosa.

Y claro que tenía algo que decir. Eran necesarias las palabras, pero la avalancha de información, opiniones o impulsos épicos empezaba a resultar agotadora. Todo sonaba a lo mismo, como cuando una tormenta de arena unifica los perfiles del horizonte, y sentía apagada su propia voz. Sin duda, síntoma del cansancio: ocho días de confinamiento empezaban a hacer mella. ¿Qué pasaría cuando los días fueran más, cuando el calendario se convirtiera en la única prueba de que el tiempo había pasado mientras todo parecía seguir inmóvil?

No quería caer en la tentación del desánimo. Sin esconder el pesimismo o la preocupación de cada cual, quería también abrirse a esa especie de optimismo colectivo que parecía inundarlo todo. Misteriosamente, el distanciamiento social decretado solo era físico y destilaba un aire de solidaridad que se colaba por todas las grietas sociales. Seguía sorprendiéndose, emocionada, por el brote espontáneo de complicidad que cada día sacudía su barrio a las 8 en punto de la tarde. Y no era la única paradoja. Mientras ciertas necesidades tomadas por imprescindibles adelgazaban o desaparecían, otras que habían estado escondidas se agrandaban, cobraban visibilidad: la urgencia de reforzar las relaciones, que no son opcionales para la piel ni para los afectos; la necesidad de los cuidados, tantas veces dados por supuestos; la prioridad de mantener un sistema público de salud fuerte, sin recortes suicidas… O también, de valorar oficios poco prestigiados pero indispensables, como el transporte o la limpieza. ¿Serviría esta experiencia traumática para dignificar los salarios de esos trabajadores…?

Hacerse preguntas, prestar atención a lo que antes pasaba desapercibido, eran las primeras lecciones en estos días de tanto aprender. Mirar a los ojos, ahora que los rostros quedaban ocultos por la mascarilla. Y caer en la cuenta de que, tras los cristales, la primavera no entiende de confinamientos y las calles desiertas se iban vistiendo de verde.

Con la ventana abierta se sentó de nuevo ante el portátil y se puso a escribir.