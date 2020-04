Los errores se pagan en vidas

Como si España fuera un paquete de tabaco, sobre ella podría escribirse: "Ser español mata". De liderar la expectativa de vida hemos pasado a liderar el ranking mundial en muertes por coronavirus por 100.000 habitantes. Bélgica nos gana, pero allí se cuentan también los casos sospechosos a los que no se ha realizado el test. Cuando se conozca la verdad de las cifras y los hechos será difícil (pero no imposible: se recurrirá a la adhesión inquebrantable que sacrifica la verdad a la ideología) ocultar lo que ha pasado. Si se llega a conocer, claro, porque vivimos en el país de las ruedas de prensa con preguntas filtradas por un sayón hasta que la prensa se plantó, la anulación del Portal de la Transparencia, la pregunta del CIS alentando a la censura y el "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno" del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que el ministro del Interior ha llamado "un lapsus". Y se acabó: Roma locuta, causa finita. Para evitar más lapsus, como ayer informaba El País, La Moncloa planea prescindir de los responsables de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil en las ruedas de prensa (las instituciones más valoradas por los españoles según la encuesta que publicamos ayer).

"Del duelo, sin esperanza, sólo nos queda el dolor. La crítica ciega sin aportaciones y soluciones no sirve para mejorar las cosas, tan solo es un elemento de frustración y pesimismo. Todos los partidos y administraciones tenemos una responsabilidad en esta crisis y la historia y las generaciones futuras nos juzgarán en función de nuestra capacidad para aportar soluciones". Ya. Pero la responsabilidad mayor es de quien gobierna. ¿O no? Las torpezas de la oposición no justifican ni encubren la torpeza del Gobierno, que es quien toma las decisiones. En cuanto a la esperanza, poca mientras sigan gobernando quienes han agravado lo grave. Mata el virus, por supuesto; pero mata más si se hacen las cosas mal. 20.852 muertos reconocidos y nuestro lugar en el ranking mundial de fallecimientos lo muestran con trágica claridad.

Que estos sean quienes gobiernen el retorno a la normalidad me asusta. España solo cumple uno de los seis requisitos que la OMS señala para iniciarlo. Por eso dudo, pese a que afortunadamente estén bajando las defunciones, que pueda hacerse con todas las garantías de seguridad. Y en esto los errores se pagan en vidas.