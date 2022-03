365 entrevistas

Una vez comprobada la falta de criterio democrático, si es que había dudas, de algunos grupos políticos instalados en un autoconcedido supremacismo moral y como pretenden confundir a la opinión pública con sus mensajes confusos, y equiparando el "no a la guerra" con el "no a la Alianza Atlántica", en una obvia manipulación del llamado "relato" donde se utilizan eufemismos de todo tipo para encubrir la condición ideológica de comunista del autócrata Putin.

También, en las antípodas de lo dicho, debo referirme antes de entrar en la materia real de hoy, que la crisis del PP ratifica el típico tópico de que somos quienes mejor "enterramos a los muertos". Y es que los cambios de posición y opinión en los foros mediáticos resultan casi tan escandalosos como las filias y fobias de los profesionales de la política.

El señor Casado, no es ningún mártir, es sencillamente, víctima de sus propios errores, la pusilanimidad en su capacidad de dirección y su volatilidad en los criterios de gestión, así como su delegación desastrosa de funciones, además de su nefasta negociación en cuestiones fundamentales. Ejemplo reciente, la renovación de Tribunal de Cuentas y la primera decisión del mismo. Dicho esto, para mí, ha sido trascendente la presentación del libro, cuyo título encabeza esta columna y del que es autor José Luis Camacho Malo. Un documento impagable y que ya es calificable como imprescindible para que las nuevas generaciones puedan conocer la realidad social de Huelva en el período más crítico de la pandemia. Un libro que me consta -en estos tiempos de fake news y posverdad- no ha habido modificación de una sola letra de las respuestas de los entrevistados y, por tanto, es una obra impresa en el más puro respeto a la libertad de expresión, al tiempo, que a la de opinión. De esta manera, el día de mañana, investigadores, eruditos… o meros lectores, no tendrán que interpretar textos, pero sí conocer el impacto social de la pandemia y los efectos afectivos, anímicos o psicológicos en las relaciones personales, familiares, laborales y a título individual.

Un libro, pues, con proyección de futuro de José Luis, como le dije el otro día, que tiene "alma de costantinero y corazón de onubense con claros aires isleños".

Y es que José Luis, tiene una enorme debilidad emocional y afectiva por todo su entorno. Desde hace unos años, sus nietos son su pasión y el hacer regalos es para él, casi una adicción, es como un permanente Rey Mago. Un hombre hecho a sí mismo al que nadie, curiosamente, le ha regalado nada de lo que tiene y ha conseguido y, sin duda, constante, trabajador infatigable, con una personalidad peculiar y, sobre todo, "amigo de sus amigos". Cierto es, que ningún triunfador y él, lo es, se libra de tener adversarios, pero ante esa posibilidad, te digo amigo José Luis, como la sentencia de Ramón y Cajal: "Si no tienes enemigos es que jamás dijiste la verdad o nunca amaste la justicia". Así que disfruta con el éxito de tu obra y ponte con él "como a nadie le importa".