Estado de emergencia: Desempleo

Huelva ha liderado el mes pasado el crecimiento del desempleo en Andalucía. Según el análisis del periódico Huelva Información el pasado mes de julio se han sumado 16.721 personas a la lista del "paro", en comparación con el mismo mes del año pasado. Y lo peor es que han sido prácticamente todos los sectores los que han perdido empleo neto: industria, agrícola, servicios, etc., lo que demuestra que la economía onubense está muy lejos de ser resiliente y tener capacidad para soportar golpes globales. En el resto del país y a pesar de la leve recuperación de este pasado mes tampoco se vive una situación más halagüeña, seguimos acumulando un cuarto del desempleo de toda la zona Euro, una barbaridad. El desempleo, uno de los problemas que siempre aparecen entre los primeros puestos de las preocupaciones de los españoles, el gran lastre histórico de nuestra democracia, el sumidero de muchos de nuestros derechos como ciudadanos, sigue sin tener solución estructural alguna.

¿Qué solución habrá? ¿Cómo se puede abordar este asunto en un país donde tanto cuesta sentarse a hablar de problemas reales? ¿Por qué no existe una declaración de emergencia nacional ¡Desempleo!?

Que una economía como la española arrastre este desempleo crónico nos demuestra que existe un problema económico de carácter estructural, y que nuestras administraciones han sido del todo ineficaces. Desde mi opinión una de las dificultades ha sido el no enfocar al mercado laboral como el motor de un sistema económico determinado, el cual debe adaptarse a las necesidades de cada lugar, de cada comarca, para empujar su desarrollo, y que supone un derecho fundamental e inalienable de todo ciudadano adulto. Por ejemplo, entender la provincia de Huelva como un microsistema dentro de la economía española, desmenuzar sus necesidades y reorientar sus sistemas educativos e incluso de protección social para proponer soluciones locales innovadoras, puede ser una de las soluciones a transitar, ya que el enfoque regional o estatal no genera ninguna solución. Las series históricas de creación de empleo onubenses son clarificadoras, un 20% de la población en edad de trabajar en nuestra provincia suele estar desempleada de manera habitual, por lo que la creación de mesas de emergencia laboral locales se me antoja como algo urgente.