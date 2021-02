De elecciones y eso

Han pasado las elecciones autonómicas en Cataluña con los resultados que ya se conocen, y que, el viernes pasado, adelantaba en este periódico que lee, y se han venido a cumplir a rajatabla. Esto no quiere decir nada, excepto que la lógica política y sociológica e incluso antropológica, tiene un camino que parece ser que los políticos -por estar alejados del suelo, de la tierra que los demás hollamos-, no conocen, no la viven, no la padecen, o la olvidan simplemente en cuanto se montan en un coche oficial. Eso es todo.

El PP del Sr. Casado ha sufrido un varapalo que lo ha dejado temblado, y, aunque haya tomado a posteriori la decisión de vender la sede de Génova, de nada servirá, porque, cuando uno hereda algo lo hace con todos sus privilegios y con todas sus servidumbres. Al tiempo. Les queda Bárcenas para rato, aunque manifieste que no hablará jamás de él y de lo que ocurrió en esa cueva de Alí Babá que se lucró con porcentajes de dinero sobre adjudicaciones de obras públicas y donde los sobres con dinero constante y sonante circulaban por todos lados como si de algo natural se tratara. Es decir, como una forma de hacer política, que no sé por qué razones ahora hay que entender que será de otra manera. Mucho trabajo le queda por hacer al aspirante Casado para borrar tamaña afrenta.

Con Ciudadanos ha ocurrido lo que se esperaba. Que, desde que su fundador abandonara el partido y además haya realizado a través de su bufete de abogados un acuerdo no publicado para defender algunas causas del PP, el asunto estaba cantado. Ciudadanos se diluirá como azucarillo en un café recién servido.

Lo de VOX se esperaba. Las políticas de IU/Podemos, el PSOE y el PP, sumadas a las crisis sanitaria, económica y empresarial que padecemos, le pese a quienes les pesen, les irán arrimando votos cada vez más. Y esto sí es preocupante: un aumento de la ultraderecha en este país, o sea, del fascismo puro y duro, pareja con lo que está ocurriendo en otros lugares del orbe.

Hay que señalar que el efecto Illa sí ha tenido resultados en Cataluña. Pero, a pesar de ello, excepto una hecatombe en los acuerdos de los independentistas, no le valdrá para gobernar.

Una cosa más. Espero que el Sr. Sánchez no tenga la intención de bajar al sur a la Sra. Montero en sustitución de la Sra. Díaz, se equivocaría de pleno. Dividiría a los socialistas de este territorio en dos partes. Y sin Andalucía el PSOE no gobierna en España. Veremos.