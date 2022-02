El disfraz de la palabra

Que me apunten en la batalla de los que no les da la gana de callarse por callar. Que me busquen en el gallinero de los que les gusta el enredo, a los que no les da el dinero para dejar de disfrutar. Y es que ya entrado febrero retumba en el Gran Teatro el compás de tres por cuatro, y como un corazón que expande por la ciudad el veneno, retumban por el callejero cancioncillas y dislates. Cómo no me va a gustar esta fiesta que mezcla el mejor castellano con el mayor improperio, donde el que lanza la piedra nunca esconde la otra mano, y al que le toque o rebote que ría o aguante la dote o ponga cara de gañafote. Si aquí se rima y se mezcla, con música bien templada, la murga con la tristeza, si saltando de barrio en barrio la creatividad se despereza y nos va contaminando con su aire popular y ese toque de rareza. La cosa no debe ir mal porque no queda una sola entrada ni para semifinales ni final, quería llevar yo a mis chiquillos para que vieran que esto no va de papelillos sino de arte y de color, pero no importa y me alegro (bueno, también da bastante coraje), ya sea de aquí o forastero, de que la gente disfrute en las butacas mientras yo lo miro en el televisor.

Esta fiesta de la calle que de pocas normas entiende, donde la locura hace nido, que trasnocha y celebra el vicio lo mismo que la amistad. Que reúne y suma la vejez con la juventud, que poco sabe de nombres, donde el colectivo es la voz. Esta fiesta que por unos días nos da la oportunidad de quitarnos el disfraz y salir con nuestra cara real. Aquí no hay maldecir, aquí no hay traje extraño, olvidamos las etiquetas, las marcas, lo estipulado, abandonamos el corsé por unas horas de lo socialmente acordado. En el límite del respeto, yo digo lo que pienso, hago lo que me da la gana, da igual si pinto canas o doy lustre a una melena, aquí no se miró siquiera quién podía o no llevar falda. Éste que es bien tímido celebra con desmesura dejar a un lado la cordura para ponerse a gritar. Y desde estas páginas confieso que siempre tuve el deseo de escribir alguna letrilla que subiera hasta las tablas, de las tablas a la platea, de la platea a la plaza, de la plaza a la cocina. Porque ese es el sueño, juntar unas palabrillas que ejerzan su verdad por derecho, palabras que suban al firmamento, que vuelen libres sin alas, que vuelen libres sin dueño.