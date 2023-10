Malo Malone sonreía maliciosamente apurando el cigarrillo con una calada larga y humeante. No era su primera vez, así que lo observaba todo con la impasible tranquilidad de quien sabe con absoluta certeza todo lo que va a pasar. Con la cauta paciencia que dan los años de vida, que no eran pocos, y los que acumulaba de experiencia en aquellas lides. Lo cierto es que la sonrisa más bien se le intuía, escondida detrás de la mano grande y arrugada que sujetaba el pitillo con firmeza, dejando ver apenas un resquicio de la boca torcida. Unas inmensas patas de gallo le apretaban los ojos para dar fe de su felicidad sarcástica mientras observaba la indignación creciente de los pasajeros. La diligencia se movía despacio, como siempre, y a trompicones, como a menudo. Una joven miraba la hora en un viejo reloj de bolsillo y suspiraba, impaciente. Al lado, un chico que parecía su pareja se quitaba y se ponía el sombrero de manera compulsiva y tamborileaba con los dedos en la ventana desde la que oteaba el paisaje ocre y verde de las tierras de Río Rojo. Era aquel un territorio hermoso, aunque podía resultar algo hostil para viajeros acostumbrados a caminos menos accidentados y a otro tipo de coches, más modernos que aquel. De esos a los que no se les caían las ruedas y ni siquiera se calaban por dentro con las lluvias del invierno, que no por escasas mojaban menos. En Río Rojo todos sabían que tomar la diligencia era siempre un plan incierto. Cuando no te atacaban los Aratejoe era un golpe contra algún árbol, los bisontes en medio del camino o una roca enorme con la que tropezar. A menudo, algún viajero indignado montaba en cólera y anunciaba severas quejas ante las autoridades, pero estas, muy lejos de dar soluciones, hacían siempre caso omiso o, peor aún, alzaban tímidas voces contra la Compañía o el gobernador de turno y, cuando nadie los veía, les ofrecían puritos, güisquis y ricas viandas de la zona, por si un golpe de suerte (o una palmadita en la espalda) los sacaban de allí. Así se largó el sheriff Cross, y como él todos los demás: los otros sheriffs, John C. y Peter R., y Mary Louise F., la marinera, o la señora Bay, Mr. Rosemary, Mr. Sweeper… No se salvaba nadie, así es que cuando Malo Malone escuchaba la cancioncilla de la indignación y la queja formalísima, lo único que le salía del cuerpo era la sonrisa cínica que empleaba mientras anotaba las grandilocuentes frases en su vieja libreta de periodista local en Río Rojo. Tampoco es que hubiera perdido toda esperanza, pero se limitaba a recibirla con escepticismo. Miss Column, la nueva jefa del cotarro, ya había largado sobre lo mismo tras el penúltimo accidente y, suponía, haría lo propio en el próximo, que no iba a tardar mucho, por lo que intuía. La muchacha del reloj empezaba a ponerse nerviosa. Le contaba al chico todo lo malo que les iba a pasar si volvían a llegar tarde cuando, catacrac, la diligencia volvió a quedarse parada, como tantas veces, en mitad de la noche y en medio de ninguna parte. Entonces sobrevino el sepulcral silencio de siempre, roto solo por el chasquido de la cerilla que Malo Malone acercaba a su resignada sonrisa de perro viejo para encenderse el último cigarro que le quedaba.