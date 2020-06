Por dignidad

Llega un momento en el que la dignidad es lo único que te queda. Se puede tener un gran aguante, se puede ser comprensivo, generoso, empático, humilde, paciente, puedes llegar a aceptar estar el último lugar en la fila de los demás, de las inversiones públicas, del interés mediático, estar alejado y no importarle a nadie lo que te pase, pero lo que no se puede perder es la dignidad, la dignidad es de lo poco que nos ayuda a permanecer de pie. En Huelva, tradicionalmente, como decía el admirado Luis Aragonés, nos han dado golpes por todos lados y hemos aguantado estoicamente, acaso por falta de identidad, o por falta de unos representantes que antepusieran los intereses de aquí antes de los del partido. Ejemplos hay muchos del abuso que se hace de esta tierra, ahí van algunos.

Tenemos el radar que más multó el primer semestre del año pasado, el que está a la altura de la salida hacia la Ribera, donde se obliga a bajar la velocidad a cien kilómetros por hora, lugar donde no se ha ejecutado nunca la conexión con la autopista a Portugal, a pesar de que estuviera proyectado y los puentes construidos. Si ha sido uno de los denunciados, habrá comprobado que su multa se ha tramitado en un tiempo no superior a un mes, si no paga en un plazo de veinte días, le llegará el apremio con recargo y el embargo, para esto la Administración es altamente rápida y eficaz, una cruel contradicción con el hecho de que la Audiencia Nacional condenó a Fertiberia en el año 2010 a depositar una fianza de sesenta y cinco millones de euros como garantía de regeneración de las marismas del río Tinto en las que acumularon millones de toneladas de fosfoyesos. Diez años después no se sabe nada del dinero y Fertiberia se quiere quitar de en medio, vendiéndose al fondo Tritón, con sede en el paraíso fiscal de Jersey. ¿Alguien se cree que este fondo tiene intención de pagar la restauración medioambiental? ¿Recuerdan al hindú Madhvani que llegó para reflotar Nilefós, que se llevó millones de euros de la Junta para la factoría y nunca más apareció por Huelva? El caso de Triton se le parece mucho.

El Parlamento de Andalucía ha rechazado una Proposición no de Ley para paralizar la ampliación del vertedero de Nerva, con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, entre los que se encuentran sus seis parlamentarios por Huelva.

Si no nos defendemos, seguirán abusando de nosotros.