Los otros 364 días

Soy un privilegiado. Disfruto de un tesoro envidiable que más que un entorno, es una forma de vida. Lo reconozco, me tocó la lotería. Nací aquí. Soy andaluz. Tranquilo quien no tuviese esa fortuna en origen, que no se preocupe. En esta tierra no hay forasteros, hay sitio para todos y si te sientes andaluz eres uno más en esta casa. Hoy toca alardear de ello, es 28 de febrero. Huelva (y el resto de sus siete provincias hermanas) celebra hoy el día de Andalucía. Lo sabemos porque no hay cole y nos van a inundar de banderas y alegatos las redes sociales. Frases célebres, listados de ilustres hijos de la tierra y hasta habrá quien retuerza un poco la historia para sacar algún mensaje que le encaje en el tiempo de los likes. Con un poco de hemeroteca incluso comprobaríamos que muchos mensajes se repiten anualmente. Podríamos enumerar los atributos, los personajes o los elementos patrimoniales que enriquecen la comunidad y nos equivocaríamos al pensar que la riqueza del andaluz se puede resumir en un catálogo patrimonial o la nómina de históricos con ADN localista.No se trata de competir con nadie. No es eso. Sentirse orgulloso de los orígenes o de la comunidad en la que habitas no puede ser excluyente nunca y si lo es tenemos un problema. Es un sentimiento que nos debe acompañar con la misma fuerza un 27 de febrero de camino al trabajo que un 1 de marzo dando un paseo con la familia, aunque bien es cierto que ni ayer ni mañana veremos la oleada verdiblanca que nos inunda hoy. Si bien aceptamos que las administraciones deban ceñir un día para festejos, condecoraciones y reconocimientos. Forma parte del protocolo. Correcto.

Este tesoro que nos envuelve en nuestras vidas tiene sentido por su gente, por encima de cualquier otra cualidad. Los territorios por sí mismos no significan nada sin sus habitantes (lástima que no sean capaces de entenderlo aquellos que en diferentes rincones del planeta alimentan las diferencias por el terruño de forma simplista). Si algo nos enorgullece como andaluces es nuestro espíritu, esa forma de ser que nos hacer ser lo que somos donde quiera que nos encontremos. Ni siquiera necesitamos algo especial porque ya el simple día a día lo es.

Celebremos el Día de Andalucía, aprovechemos el festivo con los nuestros, recordemos la suerte que tenemos, pero no olvidemos que ser andaluz no lo marca un día en el rojo en el calendario. Es un privilegio que debemos aprovechar y una responsabilidad al que hacer justicia los otros 364 días con el mismo entusiasmo.