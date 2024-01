Para los que tenemos cierta edad, escuchar “Pablo Rada” está emocionalmente ligado a nuestra memoria de juventud por ser el lugar en el que salíamos a hacer botellón. Para los más jóvenes, sin embargo, es simplemente el nombre de una calle sin mayor trascendencia (aunque por lo visto ahora se ha convertido en un nuevo recinto ferial, para alegría de sus vecinos), mientras que para los mayores de verdad es, todavía, la calle que hicieron nueva al lao de la Palmera. Si hablamos de Ruiz de Alda o de Ramón Franco sucede un poco más de lo mismo: sus nombres nos son familiares porque sabemos que algo tienen por aquí, aunque la mayoría ni siquiera se plantea quiénes fueron o qué hicieron para merecer una calle en nuestra ciudad. Es verdad que a veces de la impresión de que aquí basta con tener buenos amigos para que te pongan una callecita, pero en este caso la tienen por una buena razón. Fueron (Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada) tres de los cuatro intrépidos aventureros -el otro fue Juan Manuel Durán- que llevaron a cabo el primer vuelo transatlántico de la historia. A lo mejor piensan ustedes que vaya cosa, que no es para tanto, pero créanme que en aquel tiempo, y estamos hablando de 1926, aquello fue una gesta de las grandes, de las que hacen época, y fue seguida en todo el mundo. La prensa internacional contaba cada día sus hazañas como si se tratara de auténticos héroes. En España se vendían por miles los cromos infantiles, las postales o las ilustraciones con escenas, reales e inventadas, de la aventura y de sus protagonistas, y en cada ciudad en la que paraba el Plus Ultra, decenas de miles de personas los recibían como hoy harían con estrellas del rock o del deporte. Les organizaban fiestas (el amigo Rada, por lo visto, dio buena cuenta de todas ellas) y recepciones al más alto nivel. Y en medio de todo aquello se encontraba, con un pequeño pero esencial papel protagonista, Huelva. Palos de la Frontera había sido elegida como punto de partida de esta aventura que hoy es historia de la aviación, y lo hizo enfrentándose (y superando) a dos potentes candidaturas, la de Sevilla y la de Cádiz, gracias, entre otras cosas, al impulso de un hombre en concreto, Honorio Cornejo Carvajal, onubense de Zalamea e influyente ministro de la Marina de Primo de Rivera, como destapa Enrique Nielsen en Más allá del Plus Ultra. El lunes se cumplieron 98 años de aquel despegue histórico en Palos, así que nos quedan dos para el centenario. Supongo que es tiempo más que suficiente para organizar una celebración que permita recordarnos a todos, a los onubenses y a los de fuera, la magnitud de aquella aventura. Ya sabemos que hoy en día, con lo que tenemos representándonos en Madrid, no andamos precisamente sobrados de influencia, así que no creo yo que haya, como en 1926, reyes, jefes de estado ni grandes fastos, pero sí que podemos hacer, desde aquí, algo digno. Seguro que tenemos a gente capaz, con talento y buenas ideas. Solo es cuestión de querer hacer algo grande o seguir aferrados a este insoportable complejo de inferioridad que tenemos a pesar de haber sido, aunque fuera por un día, los reyes del mundo.