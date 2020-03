El día que no ha llegado

Alos que justifican los asesinatos machistas, los que tratan de tapar una de las barbaridades más duras que sufre nuestra sociedad, de las que más vidas se lleva por delante, con mentiras o con medias verdades, con excusas baratas como lo de las "denuncias falsas" o con argumentaciones que recuerdan demasiado a lo de "la maté porque era mía", los que tratan de impedir políticas que frenen los asesinatos machistas, las violaciones, las desigualdades de todo tipo, las agresiones y todas aquellas situaciones que impiden que las mujeres de nuestro país puedan caminar con tranquilidad a la hora que les plazca por las calles que les venga en gana, desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones que sus compañeros varones o estar tranquilas en su propia casa.

A todos ellos habrá que pedirles un poco de sentido común.

Frente al "yo no se qué quieren ahora, si ya lo tienen todo, si son unas privilegiadas…", esa idea recurrente que no deja de asomarse a las tertulias de barra de bar o del descanso para el cigarrillo en los trabajos y que, encima ahora, salta a la esfera pública a través de las proclamas de la ultraderecha y sus voceros con aquello de "si ya tenemos igualdad, estas lo que quieren ahora es superioridad…" o las típicas descalificaciones a las feministas: "feas, malfollás, feminazis..." y todas las demás consignas que lo que pretenden es detener los avances en la lucha contra los machismos, que no son otra cosa que la expresión de las resistencias que esos avances generan, la resistencia a unos cambios inevitables y necesarios si no queremos seguir viendo la sangría diaria de los asesinatos machistas.

Hay mucho camino por recorrer, mucho machismo que erradicar: el día que ninguna mujer sea prostituida, que la práctica de todos los deportes por parte de las mujeres sea vista con naturalidad, que haya el mismo número de camioneras que de camioneros, que las jerarquías de todas las religiones, incluida la católica, estén formada por mujeres y hombres a partes iguales y que también ocurra lo mismo en los consejos de administración o juntas de gobierno de todas las instituciones públicas o privadas, el día que no se deje a las mujeres los trabajos peor pagados o que los trabajos peor pagados empiecen a ser retribuidos dignamente.

El día en que la igualdad sea algo efectivo y no un deseo todavía no ha llegado, así que arrimemos el hombro. Sin excusas.