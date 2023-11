¿sabías que existe un día en el calendario para celebrar la soltería? Es el 11 de noviembre. Tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del comercio on line. Son muchas las empresas que aprovechan esta efeméride para lanzar campañas de ventas agresivas, y realmente el Día del Soltero se ha convertido, por así decirlo, en el Día Mundial del Shopping. De hecho, algunos confunden esta fecha con el Black Friday por las promociones tan agresivas que pueden encontrarse en grandes plataformas como Aliexpress. Me hace gracia que algo relacionado con el amor o, en este caso, con la ausencia del mismo, tenga un vínculo tan estrecho con lo comercial. Es paradójico. Aunque si nos fijamos bien, los días mundiales más especiales y populares en ventas se basan en las relaciones más íntimas y cercanas: el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados o, sin ir más lejos, la propia Navidad que se avecina. Los comercios ya huelen a polvorones desde hace semanas y las luces y adornos de Navidad copan ya numerosos escaparates. En Huelva sigue haciendo calor pero ya estamos pensando en qué vamos a regalar para Reyes a nuestras parejas o familiares, antes de centrarnos en lo que significan realmente estas fechas a nivel afectivo.

Es irónico como las compras marcan el rumbo de nuestros días. Cómo podemos llegar a transformar los instantes más especiales en cajas de cartón cubiertas con papel de regalo. Y ojo que hacer regalos a los seres queridos es de las cosas más bonitas. De hecho, yo siempre he sido de esas que no duermen la noche previa al 6 de enero por los nervios de ver a mi madre o a mi hermano abrir sus regalos. Pero este artículo no va de eso. Ni de Reyes Magos, ni de envoltorios. Va de reivindicar sentimientos. Hoy en día hay días para todo. Cada vez encontramos más efemérides y todas, o la mayoría, tienen algo que ver con el dinero o con una transacción comercial. Si pudiera fijar un día en mi almanaque particular, fijaría uno en el que no existieran las monedas. Aunque solo fuera durante 24 horas. Una tregua sin efectivo, tarjeta bancaria ni bizum. Una tregua de Internet, de lo digital, de los móviles y los anuncios. Diseñaría una jornada en la que cada uno eligiera qué hacer o en qué invertir ese período de tiempo y vivirlo. Entonces sí sería un día con significación real que merecería la pena enmarcar y recordar, de manera periódica, cada año. Como dicen los abuelos, un día de esos “de antes”. Donde el corazón hablase y el mundo entero pudiera escuchar y mirar al otro sin distracciones banales.