Perico ya tiene su calle. Qué demonios: tiene una avenida, con su doble carril, sus edificios, sus semáforos… Hasta jardines tiene. No seré yo quien diga que no la merece, más bien al contrario, pero no deja de sorprenderme lo generosos que andamos últimamente con nosotros mismos. En Huelva, la ciudad que ha hecho del autodesprecio una forma de vida, vamos ahora sobrados de reconocimientos. Les ponemos calles, parques y estatuas a alcaldes, artistas, periodistas o deportistas, y además lo hacemos en un plis plas. Monumentos como churros, aunque sean todos iguales, que esa es otra: el día que descubran nuestros restos, dentro de un par de milenios, van a alucinar tanto con el legado monumental que les estamos dejando que no se extrañen si los tapan de nuevo, que supongo yo que en el futuro seguiremos haciendo esas cosas tan nuestras.

Me estoy torciendo. Les contaba arriba cómo en Huelva hemos cambiado de tercio y últimamente nos ha dado por reconocer por fin a nuestra propia gente, así que podríamos aprovechar esta ola de amor propio que nos envuelve para pagar de una vez nuestras viejas deudas, o por lo menos una de ellas. Hace ya casi cien años, en julio de 1927, la ciudad entera se lamentaba del fallecimiento de uno de sus más ilustres y queridos hijos: William Alexander Mackay, el escocés que había traído a Huelva la medicina moderna y el fútbol. Nos faltó tiempo para pedir un monumento en su memoria. Los medios de comunicación y las autoridades de la época coincidieron en que reconocer todo lo que había hecho Mackay era casi una obligación por nuestra parte, e incluso se debatió sobre dónde debía estar y cómo tenía que ser lo que sea que erigiéramos en su recuerdo. Fieles a nuestra tendencia suicida, pasado un tiempo aquello se olvidó.

Nadie habló más de la estatua de Mackay, y así hemos seguido durante un siglo, a pesar de que su figura es, posiblemente, una de las más trascendentes de nuestra historia más cercana, no solo en el tiempo (que también) sino especialmente por lo que supone para la memoria sentimental de la ciudad y, por qué no, de todo el país. El doctor Mackay fundó el primer equipo de fútbol de España, que no es poca cosa teniendo en cuenta lo que ha terminado siendo el deporte después, dejándonos un legado único, un patrimonio que solo tenemos nosotros, nadie más, y que encima sigue vivito y coleando. Fuimos -somos- los primeros en algo gracias a un médico apasionado, hiperactivo y generoso que puso a Huelva por delante de muchas cosas, muchas veces. Incluso en su propia muerte no apartó la vista de la foto de su casa de Huelva, que guardaba siempre en el bolsillo. No había nacido aquí, pero ni falta que hacía. Una vez dijo que se sentía “el más entusiasta hijo adoptivo de la Gloriosa Onuba”, un cariño que transmitió a su familia. Su bisnieta, Charlotte, me contó hace poco que cuando los Mackay viajan a Huelva sienten que vienen a su propia tierra. Quizás sea el momento, ahora que nos queremos todos tanto, de que le demos el sitio que le debemos en la que siempre fue su casa.