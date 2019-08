Un destino al que le faltan cuidados

Todo el que ha ido habla bien, pero rápidamente pone un pero. Es capaz de volver, pero a regañadientes porque no se entiende que un destino que de forma natural sea envidiable, se deje de la mano y no tenga los servicios mínimos que necesita para mantenerlo. No hay papeleras suficientes, ni contenedores que sean capaces de acoger los kilos de basura que se generan. No hay la limpieza que merece un enclave como Punta Umbría. Segunda residencia de muchos onubenses y primer destino de miles de turistas que llegan atraídos por sus playas, gastronomía y planta hotelera. ¿No merecen otra cosa? Ya de falta de aparcamiento no hablamos.