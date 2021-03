Hay algo peor que no salir en los medios y es salir demasiado o, como sucede con frecuencia, a destiempo. Cuando un periodista pregunta, quienes ostentan un cargo público, deberían responder, so pena de ir siempre con el ritmo cambiado. Suele suceder que ante la ausencia de una contestación, al comprobar que la noticia ha salido publicada sin su opinión, se trate con malas artes de imponer una respuesta. Lo que pasa es que ésta suele llegar dos y hasta tres días más tarde de cuando surgió la polémica. No se crean que es una anécdota, pasa más a menudo de lo que piensan.