Ala derechita valiente no le gustan las manifestaciones del orgullo, no le gustan esos trans, esas lesbianas, esos gays… paseándose por la ciudad mostrándose con orgullo como son, con su pluma, con sus besos, con sus familias de dos papás o dos mamás.

A esa misma derechita valiente, a la que no le gusta que le prohíban conducir hartos de copas o por el centro de las ciudades o a doscientos por hora, a la que no le gusta que le digan lo que hay que hacer con su basura, que les prohíban fumar en locales públicos o que se regulen medidas sobre la alimentación sana porque, dicen, eso restringe su libertad. A esa misma derechita valiente le parece mal que cada uno muestre con orgullo su identidad y su orientación sexual y pregunta que para cuándo el día del orgullo hetero, como si hasta ahora hubiera habido problemas en mostrar esa orientación sexual públicamente, como si, de hecho, no se mostrara con orgullo a diario la heterosexualidad, sobre todo la masculina.

Ignora la derechita valiente lo que significa tener que vivir ocultándose para ser seleccionado en un trabajo y ocultándose para luego no ser echado, para no ser repudiado por tu familia, para que tus vecinos no te miren con desprecio o un desconocido te abofetee por la calle.

A la derechita valiente le da miedo la diversidad, ya sabemos que no quieren inmigrantes en nuestras calles y plazas (aunque no ven mal la idea de disfrutar de esclavos en nuestros campos, fábricas y atendiendo a nuestros mayores), ni mezquitas en nuestras ciudades, ni distintas lenguas compartiendo parlamento, posiblemente porque no sea tan valiente y tenga miedo a que su identidad se diluya entre tanta diferencia, a que las tradiciones que tanto le hace vibrar se pierdan, a sentirse extraña en su propia tierra, a perder el estatus que le da su heterosexualidad, su piel blanca, su supuestas raíces castellanas y su masculinidad.

No comprende la derechita valiente que es posible convivir con la diferencia, que es necesario, que es imposible no hacerlo, que esa diferencia no es una amenaza, que, de hecho, es la oportunidad de construir una sociedad más feliz, en la que toda persona, incluidas las heterosexuales (¡cómo no!) puedan mostrarse con orgullo tal y como son y enriquecer esa sociedad con su idiosincrasia, que podrá seguir celebrando las fiestas de su pueblo, mejoradas, eso sí, con la participación de quien antes se sentía excluida.