La RAE acaba de proclamar "confinamiento" como palabra del año. El encierro que nos sorprendió a todos en primavera, y que nos ha vuelto a acechar este invierno, se ha impuesto a otros términos como "teletrabajo", "resiliencia" o "infodemia". La realidad de fondo, sin embargo, es monocorde: Covid-19. Ni los últimos artículos del año, ni los primeros de 2021, podrán alejarse aún de esta escurridiza y tóxica palabra que se ha empeñado en desconcertarnos a todos -desde el origen mismo de la enfermedad hasta las imprevisibles mutaciones del virus-; que no deja de confundirnos con una inagotable campaña de bulos, estafas y desinformación -¿ahora la vacuna-chip?- y que hasta hemos declarado hermafrodita. El Covid; la Covid. Con la paciencia de un caracol, con la intriga de una estrella de mar.

"Confinamiento" sucede en el ranking a los divertidos "emojis" que se pusieron de moda en 2019 y a otros términos como "aporafobia", "populismo" y "refugiado" que no conseguimos dejar atrás. No discutiré el acierto lingüístico, pero no dejo de pensar que a los académicos de la RAE les pasa como a los políticos. Que viven en su particular telaraña, atrapados y con tiempo de retardo.

En una encuesta a pie de calle, seguro que todos nos sentiríamos más identificados con el eslogan de cualquier anuncio navideño. Es el momento en el que las agencias de publicidad se ponen realmente creativas dando el salto de lo comercial a lo cinematográfico. Del clásico de la lotería a los elfos de El Corte Inglés en un año lacrimógeno y de tópicos en el que ni ha habido burbujas festivas con Freixenet ni El Almendro ha podido cantarnos el "vuelve a casa por Navidad".

El más sincero de todos, el de la sidra El Gaitero: "¡Que le den al 2020!". El eslogan casi coincide con el título del esperado documental de Netflix repasando el año en tono crítico y sarcástico. Se trata de un mockumentary, un falso documental al estilo de la controvertida Operación Palace de Jordi Évole sobre el golpe de Estado de 1981. "¡Death to 2020!" es la última provocación del creador de Black Mirror con Hugh Grant y Samuel L. Jackson como conductores principales. Magnífica carta de presentación pero decepcionante. Tiene algunos puntos ingeniosos y poco más; una egocéntrica mirada al 202 de americanos y británicos para americanos y británicos. El título, sin embargo, nos vale. No creo que haya este jueves un mejor brindis para despedir el año: "¡A la mierda el 2020!".