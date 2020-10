La democracia del amado líder

E S lamentable ver como los principales actores de la democracia en España, los partidos políticos, se autoimponen dictaduras informales en su funcionamiento interno, ver como dirigentes, a los que se les llena la boca con la palabra democracia, promueven pequeñas dictaduras con el único fin de perpetuarse en el poder, fundamento básico de cualquier dictadura.

Algunos partidos políticos van implantado en su funcionamiento interno un sistema basado en el amado líder al que rinden pleitesía, que no se equivoca nunca, el amado líder siempre se rodea de personas que le dicen lo bien que lo hace, para estos seguidores sus nichos de poder y riqueza dependen de que su amado líder siga en la cabeza de la organización, y por tanto harán lo que haga falta para perpetuar su liderazgo. Para garantizar todo esto, como cualquier dictadura que se precie, cuentan con unos medios de comunicación con intereses económicos cruzados en los que solo salen las noticias resaltando lo bueno que es el amado líder y lo malos que son sus contrarios, cada partido cuenta con su propio medio afín, tanto en televisión, como radio o prensa escrita, y lo mas importante, cada partido cuenta con una masa de determinados seguidores, popularmente conocidos como estómagos agradecidos, a los que les va a dar igual lo que haga su partido y su amado líder, ya que para ellos siempre será lo mejor para el pueblo y los intereses de España, aunque lo que proponga sea romperla. Estos seguidores se encargan de crispar las redes sociales y los corrillos de los bares manifestando que las propuestas de los otros solo buscan perjudicar a todos y beneficiarse de manera injusta e ilegitima de lo que no les pertenece, tratando de manipular la realidad y llevarnos a la ruina, mientras propagan en paralelo las bondades de su amado líder y su partido que los alimenta.Los partidos saben que estos estómagos agradecidos son la base de su pequeña dictadura y los cuidan y protegen como haría cualquier dictador al uso, son como los ultras del futbol, si controlas sus sentimientos básicos, su fidelidad está garantizada. Evidentemente la democracia no va solo de partidos políticos, sino de gestión de la sociedad persiguiendo bienestar, progreso económico, libertad de pensamiento, de justicia social, pero en la política como en el futbol los hooligans son una parte del sistema, que hacen que la palabra democracia pierda su sentido y degenere en lo opuesto de lo que proclama. No estoy hablando de izquierdas ni de derechas, hablamos de reformar esta pseudodemocracia de los partidos donde solo se puede uno mantener siguiendo los dictados del amado líder, políticos profesionales que lo único que parecen promover es garantizarse su puesto en la organización, aun a costa de perjudicar al pueblo que representan. La democracia debe protegerse de los que pretenden imponer su criterio interesado y parcial rompiendo lo que entre todos los españoles acordamos en el 78, expulsemos a los vividores de la política según las reglas de la democracia, votando con la cabeza no con el corazón teniendo en cuenta los programas y no las siglas y analizando los resultados que se han conseguido con esas propuestas en el pasado, la democracia debe basarse en el pensamiento y no en el sentimiento y menos aún en el resentimiento.