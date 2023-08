OS escribo desde una isla paradisíaca rodeada de montañas escarpadas, acantilados y una selva tropical a mis espaldas. Estoy aquí por trabajo: me han contratado como inspectora de cocos pero hace un poco de calor.

Es todo mentira menos lo de que hace calor. Y lo de los cocos es una profesión de verdad: inspeccionan las palmeras de las zonas costeras para comprobar la maduración de los cocos y así evitar que caigan sobre personas o coches provocando accidentes.

Hay profesiones fascinantes que desconocemos: desconcertantes por su singularidad pero no menos interesantes. Los orientadores en los institutos llevan sin actualizarse desde que el traje de baño llevaba gorro. Nunca nos hablaron de estas profesiones: buzo recuperador de pelotas de golf, sexador de pollos, probador de papel higiénico, catadores de comida para animales, plañideros, inspector de colchones, canguro de osos panda, etc. Además de que son trabajos bien remunerados, el esfuerzo físico y/o mental que se requiere no es excesivo, menos el de los cocos; para subirse a una palmera hay que estar en forma y no tener vértigo.

Dime tú lo a gusto que sales de casa un lunes pensando que te toca probar seis colchones y tres almohadas, acordándote de que te toca jugar hoy con cinco osos pandas o verle el culito a unos cuantos de pollos para ver si son machos o hembras.

Después tenemos profesiones muy comunes de las que nadie habla y que no creo que sean agradables, sobre todo para hacerlo cada día de tu vida durante más de treinta años. Por ejemplo, los dentistas. Tú vas a la consulta cuando ya no puedes más: tienes mucho sarro, alguna infección, una muela que te duele, se te ha roto un diente… Súmale a esto los que tengan halitosis o los que vengan con un gazpacho bebido. Por mucha mascarilla que usen, tienes la cara del dentista a pocos centímetros de ti. Te aspiran la saliva con un tubito y tienes que abrir la boca hasta que se te desencaje la mandíbula: muecas de la peor película de terror donde tu dentista nunca te verá guapo y tu dignidad terminará desparramada por el suelo. También podemos hablar de los podólogos, los médicos, los veterinarios que tienen que meter su brazo por la puerta de atrás de una vaca o los que ayudan a que los caballos procreen; no voy a dar más detalles. Yo aún ando pensando qué voy a ser de mayor y he encontrado mi profesión perfecta: me dedicaré a escribir los mensajes de las galletas de la fortuna. Pero como por aquí no se estilan mucho he pensado en escribir frases en los tiques de los dispensadores de la carnicería, la frutería y demás departamentos de los mercados. Por un lado verás un número y por el otro un mensaje. Irás a comprar la pechuga de pollo con otro ánimo pensando a ver qué te toca, pensando si las estrellas tienen algo que decirte o si el viento soplará a tu favor. Intentaré que todos los mensajes sean positivos para que salgas del súper con ganas de comerte el mundo.

Recuerda que nunca es tarde para cambiar de profesión.