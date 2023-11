ME comentaba el director de Huelva Información, mi querido Javier Ronchel, en las líneas que me remitió para solicitarme este texto, que lo escribiera, en mi condición de presidente de la Diputación Provincial, mirando al futuro. Me decía textualmente “sin echar la vista atrás”. Y así voy hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo con él en que toca hablar “de los años que tiene por delante Huelva”. De hecho, quienes el 19 de julio de 2023 llegamos a la Diputación, gracias al apoyo mayoritario de los ciudadanos, no hemos invertido ni un minuto en mirar al pasado. Realmente considero que es una perdida de un tiempo y de una energía que necesitamos para numerosas cuestiones que hoy exigen nuestra atención.

No obstante, al tratarse de la historia de un periódico, en concreto de las cuatro décadas que Huelva Información lleva frecuentando a diario los kioscos, creo que es obligado dedicar un par de frases, al menos generales, para manifestar mi agradecimiento y consideración hacia todos quienes sumaron esfuerzos para lograr que el periódico sea hoy lo que es. Huelva Información lleva pegado a nuestra tierra 40 años. De hecho, en la actualidad es uno de los periódicos andaluces con más solera. Y dentro del propio Grupo Joly, a cuyos responsables felicito efusivamente por el aniversario, es uno de los más antiguos. Y ya sabemos que la experiencia es un grado y que, además, tiene su peso. Hay que tomar conciencia de ello y otorgar a Huelva Información la posición que legítimamente le corresponde.

¿Cómo deseamos que sean los tiempos que se hallan por venir? Prósperos. En los cuatro meses que llevamos al frente del Gobierno de la provincia estamos intentando poner énfasis en la que es una irrenunciable aspiración: la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad lo que estamos diciendo es que no pueden existir ciudadanos de primera y de segunda. Todos los vecinos de todos los municipios de Huelva somos de primera. Debemos ser de primera.

Es en lo que estamos: en lograr que hasta las más pequeñas aldeas cuenten con los servicios que resultan esenciales en la tercera década del siglo XXI. Nos referimos a la fibra óptica; a cajeros automáticos que hagan posible sacar e ingresar dinero; a pagar recibos sin tener que recorrer decenas de kilómetros; a lograr unas comunicaciones fluidas y eficaces; a formar a nuestros ciudadanos para que puedan optar con garantías a los miles de empleos que van a generar más pronto que tarde sectores punteros como el de la minería o el del hidrógeno verde; a lograr que el turismo llegue hasta el último rincón de nuestra espectacular provincia; a trabajar en favor del medio ambiente que históricamente hemos preservado; a afianzar la población y atraer nuevos vecinos; a enarbolar la bandera de nuestra historia con la cabeza erguida; a sentirnos orgullosos de lo que somos.

Cuando un vecino de cualquier pequeño municipio mire a los cielos de esta bendita provincia vea las mismas estrellas que brillan en la capital

Esa es la provincia de Huelva que queremos: asentada en sus señas de identidad, consciente de sus enormes posibilidades y comprometida con los retos que demanda el futuro. Y también, fundamental, alejada de confrontaciones, dialogante, que sea capaz de generar el clima necesario para que sus necesidades sean asuntos que nos unan y no que nos separen.

Afortunadamente, veo que avanzamos en la dirección correcta. Los responsables de distintas administraciones y de diferentes formaciones políticas estamos demostrando en el día a día que somos capaces de hablar y de trabajar unidos en favor de nuestra tierra. No hay nada más hermoso. Quiero pensar que esta nueva generación a la que pertenezco no se sustenta ni en el conflicto ni en el rencor. Que será capaz de construir las relaciones, positivas y eficaces, que exige nuestra tierra para alcanzar las metas que tenemos en el horizonte. De no hacerlo, habremos fracasado ante nuestros conciudadanos.

De modo, apreciado Javier, que desde la Diputación de Huelva, el Gobierno de esta gran provincia, no miramos al pasado. Estamos contigo. Miramos al futuro. Lo hacemos de forma decidida, con ilusión, con esperanza, comprometidos con la encomienda que nos han hecho los ciudadanos. Y todo para conseguir que cuando un vecino de cualquier pequeño municipio mire a los cielos de esta bendita provincia vea las mismas estrellas que brillan en la capital.