El debate de la gestación subrogada está servido. En plena Semana Santa Ana Obregón está siendo la protagonista indiscutible de la pequeña pantalla, de las redes sociales y de todas las tertulias en los bares. A sus 68 años, la popular actriz, presentadora, modelo, guionista y bióloga vuelve a ser portada de la revista ¡Hola! y no por uno de sus tradicionales posados en la playa. Reaparece con una bebé entre los brazos a la que ha llamado Ana Sandra Lequio y que, dice, es su nieta. Al parecer, su difunto hijo, Aless Lequio, le pidió, antes de morir, que le concediera el deseo de ser padre. Ahora, tres años después de su fallecimiento por cáncer, su madre cumple su sueño y España se le echa encima por concebir a una niña a través de un vientre de alquiler, casi a los 70 y a través de una práctica que en nuestro país es ilegal, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde quienes desean alquilar este tipo de servicio se ven obligados a viajar al extranjero. Con todo, lo que me llama la atención es el exceso acoso y derribo que se le está haciendo a esta señora por decidir, simple y llanamente, hacer con su vida y la voluntad de su hijo lo que le place. Si vivimos en una época en la que juzgar no está de moda, ¿a qué viene dilapidar a una persona por querer ser madre, teniendo la edad que tenga, pero gozando de buen estado físico y contando con recursos económicos y una solvencia por encima de la media de los mortales? Otros artistas ya hicieron uso de la gestación subrogada antes y no recuerdo que levantaran tanta polémica. Lo mismo hizo en su día Miguel Bosé, Nicole Kidman, Elton John, Nick Jonas, Ricky Martin o Kim Kardashian. La verdad es que no puedo opinar ni a favor ni en contra de la gestación subrogada porque, con honestidad, creo que me falta criterio en este aspecto. Yo siempre preferiría la adopción, pero no soy quien para tirar por tierra a una persona sin conocer realmente por lo que está pasando. Emilia Sánchez decía que "Todo este asunto es un debate social y es un asunto político, pero además nos es demasiado cercano a todos, demasiado personal, como para analizarlo desafectadamente" y tiene mucha razón. Además, estos días se ha hablado mucho en si es o no responsable elegir ser madre cuando se tiene una edad tan avanzada, si es ético alquilar el cuerpo de una mujer y "comercializar" con él e incluso si esa parte, que se ha prestado libremente a gestar al bebé, tiene derecho a elegir dar a la luz a un niño de esa manera. Pero poco se ha hablado de los derechos de esa persona que va a nacer. "¿Qué pasa si ponemos el foco en el bebé que nace? ¿Qué derechos tiene? Porque desde el feminismo se puede debatir si una mujer tiene derecho a subrogar o se puede debatir si el alquiler es explotación. Pero desde el punto de vista de los niños creo que no hay discusión posible. Porque los niños ni se compran, ni se venden, ni se alquilan. Aquí una tercera forma de enmarcar la discusión. Los niños y niñas tienen derechos". Una reflexión de esta periodista con la que me quedo. Sigan debatiendo.