La motivación es un elemento vital, imprescindible en cualquier orden de la vida. Lo es en nuestro día personal, profesional o simplemente como medicina de nuestra autoestima. Todos somos mejores en cualquier cosa que hagamos si lo hacemos con ganas. Hay que cuidarla, alimentarla e incentivarla. Lo malo es que en esa evolución hacia la frivolización de la vida en la que estamos embarcados convertimos los complementos en materia prima de nuestra existencia. Resulta que es más importante nuestra actitud que el trabajo o el talento.

En televisión no hace mucho un avezado genio de la postmodernidad defendía de manera muy acalorada que no es necesaria la formación ni la preparación, que son prescindibles los estudios más allá de una formación básica y que aquellos que sudan más para llegar es que no saben. Y es que repetía sin reírse que el éxito no está en la preparación, ni el desarrollo de nuestras capacidades o en echar más horas si es preciso, si no en la actitud que tengamos. Venía a decir poco menos que si no te alcanza para el yate y la casa en la playa la culpa es tuya. Es que no le pones el espíritu correcto. Que nuestra vida gris tiene solución. Hay que dejarlo todo a un lado y lanzarse a montar esa empresa de decoración de tapones de botella con la que siempre has soñado. Porque si quieres, puedes. Y si no funciona no es que el sector tenga pinta de ser poco rentable, es que tu actitud no fue la correcta...

No me gustan los estimuladores de pensamiento que con grandes aspavientos nos vienen a decir que tenemos que ser resilientes, proactivos, megachachis e hiper sostenibles porque el éxito no está en el sudor y el trabajo, sino en la actitud con la que afrontamos la vida. Recelo de estos auténticos vendedores de crecepelo de nuestro tiempo que solo alimentan la frustración de quienes acaban por creerse culpables de sí mismos. De la influencia a la manipulación hay una línea muy delgada.

Hice la prueba de levantarme durante una semana cantando y dando palmas. Saqué matrícula en positivismo. Cuando llegó el domingo resulta que mi cuenta corriente seguía empeñada en no sumarse al cambio de actitud. Será que tendré que aplaudir con más fuerza la siguiente. Por suerte es lunes y puedo empezar de nuevo.