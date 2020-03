Con el culo como la patena

La crisis del coronavirus que nos va a cambiar -a mejor espero- como sociedad, que se va a instalar como un antes y un después, que sirve para que haya vecinos que cuelguen carteles en los ascensores con ofertas para ayudar a nuestros mayores a hacer sus tareas ante el confinamiento en sus hogares como la mejor prevención posible, que nos ha traído, como decía mi madre, "un lenguaje propio de la posguerra", ha despertado la bestia que todos llevamos dentro.

Mi padre era de aquellos que no sabía comprar un único cartón de leche o una botella de aceite y, sin duda por haber vivido tiempos de escasez, le gustaba tener una despensa bien surtida. Era un superviviente de otro país, aquel en el que no sobraba nada y faltaba casi de todo. Lo que no puedo entender es que cuando hemos dado la vuelta a la segunda década del siglo, cuando los tiempos de escasez están ya olvidados, alguna cadena de supermercados haya tenido que restringir las compras de papel higiénico porque se llevaban carros enteros.

Me encantaría que alguien me explicara esa obsesión por las labores higiénicas en el excusado, ese egoísmo por la pulpa de celulosa o esa obsesión por la limpieza excesiva de la retaguardia de cada uno, porque sencillamente, no la entiendo. Mi madre es de aquellas que insistía en dejar claro, poco antes de salir de casa, que lo hiciéramos con los calzoncillos limpios. No porque considerase que nos fuéramos a encontrar a una modelo despampanante, sino por si teníamos un accidente y acabábamos en el médico. Optimismo a prueba de bombas. Se conoce que ese gen protector del buen estado de la ropa interior de sus vástagos, ha debido calar en amplios sectores de la población que no quieren que un miserable virus se apodere de sus vidas y tengan que dar cuentas a extraños de su afección con el trasero en malas condiciones.

Escuché a alguien que era porque "en una crisis global, el papel higiénico será lo primero que se agote y puede ser usado como moneda de cambio" y acto seguido desconecté porque pensaba que el interfecto se había pasado demasiado tiempo enchufado a las series apocalípticas. De verdad, animo a quien tenga una explicación medianamente razonable a que me arrebate la irrefrenable tentación de ponerme frente a uno de esos supermercados, encararme con el pimero que tenga el maletero de su coche con miles de rollos y comenzar patearle las nalgas.