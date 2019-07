Mucho cuidado con el nefasto Principio de Peter

Antañazo (Umbral dixit), los clubes de fútbol sobrevivían con las cuotas de los socios y mientras más numerosa fuera la masa social más poderío en el campo. Eso era así hasta que dejó de serlo, que fue cuando entraron en liza las televisiones subastándose la tarta y, a su rebufo, los diferentes patrocinios. Y a partir de ahí, los ingresos por taquilla y por abonados fue quedando muy por debajo en el debe y haber de cada presupuesto anual.

Pero no sólo de televisiones y de patrocinios viven los clubes, pues siempre habrá clases y a ver quién osa toserle a los dos grandes de verdad y a ese Atlético de Madrid que nadie sabe de dónde saca para tanto como destaca. Junto a ese maná televisivo y publicitario ha entrado a saco la perspicacia del director deportivo y ahí sí que podemos estar de acuerdo en señalar que la categoría de pionero en el apartado de rentabilizar las compraventas es principalmente de Monchi.

Y es que mirándose en el espejo del isleño, y haciendo abstracción de su desdichado episodio romano, ha habido mucho Principio de Peter en el ramo. Profesionales que lo hicieron bien en una faceta y que ascendieron a la que ejerce Monchi para estrellarse con estrépito. El canadiense Lawrence Peter explicaba que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad hasta llegar al más claro nivel de incompetencia.

Y ahí, desdeñando tan funesto principio jerarquizante, es donde radica el progreso de un club. Hay que tener mucho cuidado porque un bombero que sofoca un incendio no puede llegar a arquitecto para que levante otro inmueble y así, en este plan, ha de activarse el ingenio para elegir bien al director deportivo. Por cierto, el Big Data, ese artilugio tan objeto de mofa en estas calendas, no está de más, nunca está de más, conque a no tropezar más en la misma piedra.