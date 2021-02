Todos hemos visto venir acontecimientos que sabíamos que tarde o temprano, si no cambiaban mucho las cosas terminarían sucediendo, de esta manera me atrevo a aventurar predicciones que tarde o temprano terminarán ocurriendo, siendo cuestión de tiempo, que es una magnitud que, según el dicho popular, todo lo cura pero que si esto no ocurre lo que consigue es que todo lo pudre.

Empezando por lo bueno, es cuestión de tiempo que sobren vacunas y que estas terminen recetándose como las aspirinas, en ese momento la pandemia habrá sido una lamentable hoja de la historia de la humanidad, que como muchas otras, podamos recordar leyendo los libros de historia y pensando que eso nunca más volverá a sucedernos.

Es cuestión de tiempo que la relación entre el partido socialista y podemos termine como el rosario de la aurora, y en ese momento escucharemos lo que realmente piensa uno del otro, y termine de esta manera la coalición de gobierno que en realidad es una unión por intereses de partido más que por identidad de ideologías.

Es cuestión de tiempo que el partido popular se refunde y que para sobrevivir políticamente, se una en un bloque de centro derecha, que haga desaparecer partidos con pocas oportunidades de futuro si no se definen en su ideología.

Es cuestión de tiempo que se produzca un nuevo intento secesionista de separación por la fuerza de Cataluña del resto de España, esto sucederá cuando haya más separatistas que constitucionalistas, que es lo que se conseguirá cuando vayan teniendo voto los aleccionados jóvenes, hoy en las escuelas catalanas sometidos a una revisión histórica de los hechos.

Es cuestión de tiempo, que España sea, en el mejor de los casos, una unión de repúblicas formadas por lo que hoy son las comunidades autónomas o por una unión de estas en un solo ente administrativo.

Es cuestión de tiempo que la deuda publica sea tan insostenible que tengamos que implementar un nuevo sistema, vía impuestos, para el pago de las pensiones, que por supuesto serán mas bajas y con más requisitos de acceso, al igual que el resto de prestaciones públicas, tendiendo a parecernos cada vez más a China que a Estados Unidos, quizá esto a alguno le parezca una cosa buena.

Es cuestión de tiempo, enlazándolo con el punto anterior que la primera potencia económica del mundo sea China y que por tanto las reglas de comercio mundiales las termine condicionando su política.

Mientras todo esto ocurre, o no, podemos hacernos a la idea de que vivimos en una inmensa biblioteca con miles de libros, podemos ir leyéndolos y acumulando experiencia y conocimiento para entender lo que esta pasando o quedarnos sentados dejando que otros nos cuenten lo que dicen esos libros, podemos escribir los nuevos libros que se van añadiendo a esa librería o podemos dejar que otros cuenten su versión que quedará para los que vayan naciendo, cada uno decide como quiere pasar ese intervalo hasta que las cosas suceden.