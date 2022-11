Hay cuestiones en política que parecieran enraizarse como lo hace la yerba mala. Que se eternizan como si no hubiera solución, aunque la misma sea factible con la sola apuesta de llevarla a cabo por quienes tienen la responsabilidad de llevar a buen puerto no solo la gobernabilidad de este país, sino también el bienestar general de la ciudadanía, que recordemos no solo corresponde al ejecutivo sino también a todos y a cada uno de los 350 parlamentarios que hay en el Congreso, sean del partido que fueren.

El PP que lidera el Sr. Feijóo, al igual que hiciera su predecesor, está incumpliendo la Constitución española al impedir con excusas inasumibles, además de impresentables e inaceptables, la renovación de los órganos del poder judicial, por un puro interés electoralista y puede incluso que partidario por la actual composición de ese tercer poder del Estado. Pero, esto, que parecía tener alguna posibilidad de enmienda en los últimos días, con la faltita que viene haciendo y que los propios vocales están reclamando hace cuatro años, ha entrado de nuevo en barrena por puro tacticismo político, por un interés electoralista claro ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Y quienes pensaban que con la salida del Sr. Casado, el núcleo duro existente en el interior de dicho partido, iba a dejar de tener la influencia que posee en la toma de decisiones del principal referente del conservadurismo español, se equivocaron por completo.

Se le achaca a diario al PSOE y a su líder, el Sr. Sánchez -que no es santo de mi devoción dicho sea al paso-, por parte de la derecha política y mediática, que ambos son rehenes de los separatistas catalanes y de los herederos de ETA. Pero, pocos hablan de que el PP es rehén de los poderes fácticos que viene arrastrando en su interior desde la transición española, y que solo recupera el sentido de Estado cuando gobierna, porque entiende, no sé por qué derechos de pernada, que el poder le pertenece y si no gobierna es como una suerte de anomalía: como un anacronismo. Y así no vamos a lado alguno. Porque el PP pese a lo anterior, es y debe ser un partido de Gobierno, de alternancia política, pero, incluso a pesar de las advertencias de los órganos europeos y de sus colegas en dichas instituciones, el PP con el Sr. Feijóo a la cabeza, se ha dejado doblegar por lo que en su interior se oculta, por lo que no se ve. Sigamos con la cruz a cuestas.