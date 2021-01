La cuesta del año

La cuesta de enero está en plena marcha. Es un decir, porque la cuesta llevamos subiéndola, a ritmo creciente, desde hace un año y por lo que se ve, tenemos cuesta para rato, así es que eso de Enero es una utopía a la que nos acostumbró la tradición.

El nuevo año nos ha entrado con ese telón de fondo que es la codiciada y esperada vacuna. Dios quiera que de momento sirva para algo, al menos para llenarnos de esperanzas. No hay dudas que una vacuna necesita tiempo, mucho tiempo para establecer su total eficacia y es cierto que en el plazo de meses los científicos médicos han logrado verle la cara, fruto de su ímprobo trabajo, y miles de millones en sus investigaciones, por parte de varios países. Y ahora sigamos con las muchas problemáticas locales que también necesitan de esa vacuna de la decisión política por parte de las diversas administraciones. Cada vez que paso por la estación de Renfe, la antigua, la que llamábamos la estación de Sevilla, me da pena ver como un edificio de bella arquitectura sigue como aquel lejano día en que los trenes dejaron de circular por ella. Se desmantelaron las vías, se apagó el reloj de su fachada y la soledad cubrió su recuerdo. ¿Hasta cuándo estaremos así? Creo que Adif tiene que ver con el asunto y que nuestro Ayuntamiento ya tenía un plan para darle nuevo uso a la misma. Se hablaba de un Museo dedicado a uno de los más famoso pintores del siglo XX natural de Huelva, nacido junto a la plaza de las Monjas. Huelva necesita de edificios de carácter cultural que anime más la escasez que hay de ellos. ¿Y qué me dicen del edificio de antiguo Banco de España? Una obra que de niño vi levantarse y que ponía una bella majestuosidad a la plaza corazón de la ciudad. Otro Museo se anuncia para este local. Pero, hoy por hoy todo sigue parado en espera de muchas soluciones. Estas pequeñas o grandes cosas también tienen su cuesta de enero, con su problemática y trabajos. Tengamos confianza en que las cosas se vayan arreglando porque nos consta que nuestro Ayuntamiento tiene últimamente un probado reconocimiento en preocuparse de cuestiones urbanas que tanto necesita la ciudad. ¿Y el Parque Ferroviario...? ¿Cómo se intuye esa iniciativa de la que hasta el momento no hay ninguna noticia. Bueno, una sí. Se mantiene el enorme bidón para la aguada de las antiguas maquinas a vapor de los trenes, que se eleva como un monumento arqueológico en plena Avenida de Italia. Con los años que lleva en su sitio de siempre, creo que ya debe considerarse como monumento de interés local. ¿O es que será el primer paso para ese Parque que se sueña? Mas cosas, ¿ a quien se le ocurriría poner la nueva estación del ferrocarril y la carretera de entrada al centro de la ciudad en contraposición? La vuelta que hay que darle a la solitaria estación para salir hacia la marisma es de risa. Todo se hubiera arreglado con unos metros más adelante del edificio. Pero eso tenían que pensarlo y como sucede algunas veces vestimos al santo antes de tenerlo. Todas estas divagaciones me vienen de las charlas con los amigos. Y es que hay muchos onubenses que se preocupan por el futuro de Huelva.