Es cuento largo (I)

V EAMOS. Tracemos un país imaginario. Bien. En dicho lugar, pongamos que ocurren las cuestiones que relatamos. Y lo haremos desde la cúspide hasta la base de la pirámide. Es decir, nombrando primero lo que acaece desde las primeras instancias hasta llegar al pueblo llano.

Se trata de un lugar en donde hay una monarquía parlamentaria, avalada por una Constitución, que fue sometida a referéndum ante la ciudadanía y aprobada con todas las garantías que un estado de derecho proclama. Bien. Con el paso de los días, la figura de un rey, que fue impuesto por un dictador, comienza a deteriorarse por asuntos turbios que tienen que ver con conductas no ejemplares relacionadas con el uso y el abuso de su cargo para hacer caja. Es decir, para enriquecerse ilegalmente a costa de las arcas públicas del país del cual es precisamente el jefe del Estado.

Sigamos. Cuando el asunto empieza a oler mal, la prensa empieza a rajar y los políticos entienden que ha de ser relevado en el cargo y sustituido por su heredero. O sea, por un otro rey que no es ni más ni menos que su hijo, por aquello de la sangre azul y esas cosas.

Para atemperar las consecuencias de sus actos, se decide, entre el gobierno y la casa real, que lo mejor para la estabilidad del sistema, es que se marche una temporada fuera del país, y, se acuerda, no sabemos aún por parte de quiénes, que debe marcharse a una dictadura. O sea, a un lugar en donde los derechos fundamentales no se respetan absolutamente nada y en el cual, ni siquiera podría ser reclamado por la justicia española, porque de nada valdría.

A continuación, porque esto tiene mala pinta, dos de sus hijas, infantas ellas, claro está, deciden visitar al padre y de paso, como que no quiere la cosa, vacunarse del coronavirus, no porque ellas quisieran, no, sino porque se las ofrecieron. Y claro, no es regio rechazar nada si se entrega gratis.

En fin, un desastre lo de la monarquía española, se mire por donde se mire. Tiempo tendremos de hablar de ella. También, del gobierno -legítimo- de coalición; del comportamiento de la oposición ante la dramática situación que nos ha traído la pandemia; de la puesta en libertad de un pájaro como el excomisario Villarejo, rey de las cloacas; de la orfandad de la juventud; de los pequeños empresarios arruinados a los que les han embargado hasta los sueños; de la falta de trabajo; de los sueldos miserables…, en fin, de aquellas cosas que nos afectan a todos.