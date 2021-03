Es cuento largo (III)

Pareciera que la geografía del parlamentarismo español se hubiera quedado sin Historia y que dicha casa, en donde debiera regir la palabra y el diálogo para mejor llegar a entendimientos que optimicen la vida de la ciudadanía española, hubiera sido asaltada por iletrados, chantajistas, trileros de tres al cuarto, zampabollos, usureros e inaguantables imbéciles que dicen babiecadas y marrullerías como único soporte de las pocas ideas que pululan por sus hueras seseras.

Es cierto que quienes asientan sus posaderas en el Congreso de los diputados han sido elegidos por nosotros y que, por tanto, la culpa de que estén ahí es nuestra, dado que los señalamos a todos y cada uno con nuestro voto y ahora no deberíamos quejarnos. Pero, a este asunto debiéramos darle un repaso. Porque, aunque tienen toda la legitimidad del mundo para estar aposentados en los lugares en los que están, es evidente que el hecho de participar en unas elecciones no es un asunto baladí, ni mucho menos. No hay que dejarse llevar por las corrientes que desoyen el fluir heraclitiano y meditar un poco más antes de emitir un voto en unas elecciones. Porque, si no es así, ocurre lo que estamos viendo: un circo, una bacanal, una fiesta del despropósito. Personas que piensan que su acta -de concejal, de diputado o de senador- les pertenece a ellos y no a quienes les votaron. Y por eso, hay quienes van con un cartel en la espalda diciendo "se vende", y unos otros con un cartel que dice "compro".

Si uno observa con detenimiento a la mayoría de esas siluetas periféricas que componen el hemiciclo, amarradas con invisibles cadenas a sus estructuras partidarias, ha de preguntarse de forma inevitable, si algunas de ellas, son capaces de alcanzar el centro de obviedad necesario para pensar por sí mismas y dejar de lado el argumentario que desde las cúpulas de los partidos a los que pertenecen les suministran constantemente.

El espectáculo de las sesiones parlamentarias de cada semana es para exiliarse de la política si no fuera porque es necesaria y además no se debe hacer, porque, lo que allí se dirime, no es ni más ni menos que nuestro bienestar e incluso -en esta época de pandemia- nuestra vida, que no es poco.

Pero, qué cuadro más patético hemos elegido entre todos en esta legislatura que sufrimos pacientemente; qué incapacidad tan manifiesta la de sus señorías; qué pena de esa tribuna de oradores ocupada por analfabetos oportunistas. (…).