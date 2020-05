Ya no cuela

Mi aita decía que "hay personas que son como los árboles que crecen al lado de la carretera; toda la vida viendo pasar coches y no sabe conducir ninguno". He defendido el error toda mi vida. La equivocación tiene mucho de terapéutico. Para qué engañarnos, uno aprende poco con los aciertos, pero con las meteduras de pata, a poco que esté despierto y que se le encienda la vela para no volver a repetirlas, se aprende y mucho. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo porque, tampoco me voy a poner medallas, pero meto la pata como pocos, oiga, y maldito el día en que deje de hacerlo.

Tampoco -y esto reconozco que no me va hacer acreedor al personaje más popular de la semana- me asustan los pactos con Bildu, entre otras cosas porque he vivido en un lugar donde nos hemos pasado cuatro décadas diciéndoles que hicieran política, con lo que ahora que la hacen no voy a tratarles como apestados. Además, viven en el piso de abajo. Vamos, como dijo Roosevelt, "no son unos hijos de puta, son nuestros hijos de puta". Eso sí, también he dicho muchas veces que la izquierda abertzale tiene un problema y es la rémora de personajes absolutamente siniestros como Otegi y que desembarazarse de ellos es el primer paso para hacerse merecedor de algo más que el abominable desprecio que provocan ahora.

De ahí al sainete protagonizado esta semana va el trecho justo que un responsable público jamás debe recorrer. El debate sobre la reforma laboral (de cuya derogación siempre he sido partidario, simplemente porque no dio resultado y antes de la pandemia éramos el país de Europa con más tasa de desempleo) es simplemente una estupidez supina. Lo mismo que la mesa de diálogo de Cataluña y -vuelvo a ser candidato al individuo más despreciable de la semana- la petición de banderas a media asta, crespones negros, minutos de silencio o reclamaciones de perdón y expurgaciones varias. Ninguna de esas iniciativas cura a enfermos, hace sanar la situación de la economía, alivia la situación de las residencias de ancianos o nos inmuniza de nada, salvo un estado de letargo semejante que hace que nos quedemos en lo accesorio para olvidarnos de lo importante. "Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo". Dicen que lo dijo Confucio y probablemente tengan razón porque otra cosa no, pero este hombre decía de todo. Lo malo es que pronunció esa frase hace 2.500 años, que vaya usted a saber; lo peor es que sigue vigente. Hace dos meses en este cachito escribí que "los ciudadanos estamos solos". No hace tanto como lo de Confucio, pero también sigue vigente.