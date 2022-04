Las de cosas que se aprenden con el Recre

A lo largo de la vida adulta uno va recibiendo señales más o menos claras de que te estás haciendo viejo. El dolor de espalda al agacharte, un crujido de rodillas, las patas de gallo, las canas, una resaca… Son pequeños recordatorios que te van golpeando como un martillito de esos de las Colombinas, pin pin pin pin, para que sepas que el tiempo corre también para ti, por muy joven que te creas todavía. Desde los 30 son muchos los avisos, pero hay uno especialmente hiriente, uno que llega casi sin darte cuenta y que en vez del martillito usa un mazo, de esos que arrean bien fuerte, como si te pegara el trompazo el mismísimo rey de bastos: zas, y te hace viejo de golpe cuando cumples 40. A ver. Tampoco es que venga sin avisar, ojo, que algún toque te va dando. Vas viendo la presentación de un jugador en la tele y empiezas a darte cuenta de que algo ha cambiado, de que algo falla. Van pasando los años y cada vez ocurre más. Chispazos de realidad que van y vienen hasta que, de repente, te das cuenta de todo, como en el final de El sexto sentido: los jugadores de fútbol son todos más jóvenes que tú. El deporte te da a veces lecciones que ni la misma vida. En esas cosas pensaba el domingo mientras veía a mis hijos disfrutando con el ascenso del Recre. Allí estábamos todos, la mar de contentos. Yo andaba aplaudiendo el buen trabajo de un grupo de chavales, pero ellos, los niños, a quienes aplaudían era a unos héroes, a unos tipos grandes y fuertes que los estaban haciendo felices, que les habían regalado esa sensación tan increíble que dan los éxitos de tu equipo, que para algunos será lo más normal del mundo, pero que ellos no habían disfrutado nunca, jamás en sus vidas, hasta ese momento, porque desde que tienen uso de razón el Decano solo les ha dado disgustos. Tampoco es que sean (los disgustos) precisamente una excepción, pensaba mientras los miraba, pero qué bien que se olviden tan rápidamente, así, con una sola y pequeña alegría. En el fondo, el Recre no deja de ser una maravillosa metáfora. Una escuela de la vida. Nos enseña desde bien pequeñitos que el éxito es efímero y que el fracaso es una parte del juego. Que hay que vivir sabiendo que un día pintan bastos pero, con ánimo y perseverancia, al siguiente pueden tocar oros, y que cuando llegan, los oros, hay que exprimirlos al máximo. Disfrutarlos. Vivirlo. Por eso, supongo, nos fuimos a la fuente los que nos fuimos, por muy Tercera o Cuarta o Quinta que sea donde estemos. Porque, como en la vida, cuando el Recre te da una alegría, por muy pequeña que sea, si no la aprovechas la pierdes para siempre. Es una lección que mis hijos ya están aprendiendo. Que no aprenderían hasta dentro de mucho, o quizás no lo harían nunca, si no fueran recreativistas. Como lo que enseñan los abuelos. Gracias, Decano.