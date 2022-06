Justo al contrario de lo que muchos piensan, quien firma esta columna tiene la certeza de que hay mucho gobierno y poco partido. Y esto habrá que explicarlo, claro. Los líderes políticos de los partidos existentes en la oposición en la actual legislatura, en el Congreso, llevan, desde que se conformó la misma, repitiendo como un mantra cansino y hasta chocante, que no hay gobierno en España y que lo que existe es una chapuza de mucho cuidado por utilizar un apelativo lábil.

Sin embargo, guste mucho o poco, ese gobierno -aún con desacuerdos entre los partidos que conforman la coalición- está sacando adelante multitud de proyectos que benefician a la ciudadanía en general, e, incluso, aprobando los presupuestos generales del Estado, amén de sorteando con éxito dificultades graves como una pandemia, una erupción volcánica o el comienzo de una guerra en los linderos de Europa.

Pero, a lo que yo iba, es que el problema existente entre los socios que conforman el ejecutivo es que se han quedado sin partidos políticos. Y, seré más claro. En referencia a IU-Podemos, el proyecto que ilusionó a un buen número de españoles hace algo más de un quinquenio, se ha difuminado en multitud de esferas que pululan por el espacio político, divididas y sin consenso, sin encontrar aún una cabeza visible que las aglutine y a la espera, al parecer, de que la vicepresidenta Yolanda Díaz encuentre el momento adecuado para hablar con la ciudadanía española y hacer que todos sumen en vez de dividir, como estamos viendo en Andalucía en la campaña actual.

El problema del PSOE, y lo diré claro para evitar confusiones, es que la calle de Ferraz no existe. Y no es que se haya trasladado a otro lugar, no, es que el gobierno se ha tragado a la calle de Ferraz y a lo que allí se venía haciendo hace décadas. Es decir, para ponerlo en plata: Pedro Sánchez está destruyendo al partido centenario de Pablo Iglesias y de tantos otros, o va camino de ello. Ferraz se ha trasladado a la Moncloa. Y así no puede ser, porque, cuando haya que salir de la sede del ejecutivo, habrá que reinventar al PSOE de nuevo. Y los tiempos en política no están para esas tareas, máxime, cuando el auge de la ultraderecha en España y en el orbe, viene cargado de metralla para dinamitar cualquier estructura que ponga negro sobre blanco en la legislación vigente, los derechos inherentes a la ciudadanía recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.