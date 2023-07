Poco podía imaginar coma supongo, Joaquín Sabina cuando hizo su canción: “Yo, mi, me, conmigo” Que iba a retratar y definir a un futuro presidente del Gobierno de España. Y es que resulta que esa retahíla Que aprendíamos al estudiar la gramática española como formas de pronombres personales, lo que sucede es que su uso mantenido coma en la forma singular por un mismo individuo en el ámbito de una conversación lo que viene a revelar es una personalidad endogámica, con sensación de auto importancia y en paralelo, sin logros espectaculares exige ser admirado a pesar de que su empatía no esté bajo mínimos sino que produce rechazo que él coma transforma en victimismo por no ser tratado como estima merecerse cuando su ilusoria impostura en las formas de actuación le llevan a mentir con frecuencia para no reconocer sus fracasos y errores que siempre acaban siendo, naturalmente, culpa de otros y nunca de sus propias decisiones.

Esta caracterización de un personaje con altísimos niveles de responsabilidad y del que depende el bienestar y la convivencia pacífica de millones de personas, supone un altísimo riesgo para la población que sufre las anomalías de una gestión anclada en el nazismo y coma por tanto coma incapacitada para comprender las necesidades reales de sus dependientes y ello es lo que debe llevar a los españoles a pensar ante el 23J si queremos una suficiente regeneración de la vida pública y dejar de presentarnos a medio país como enemigo del otro medio porque solamente él tiene la capacidad de decidir qué alianzas son buenas o no.

Y esto lo dice quien está haciendo coma como las giras de despedida de los grandes artistas. Pero lo hace con trampa pues niega coma en medios afines - público incluido - Negando las evidencias de sus 5 años de acción gubernamental y convirtiéndose en víctima de todo lo hecho. Ahora, todos son malos u olvidados: sediciosos, “sí es sí”, Bildu, podemitas,... Y no son las hemerotecas quienes evidencian y demuestran sus mentiras porque él no miente sino que cambia de posición en una rotunda demostración de manejo eufemístico del lenguaje para justificar su permanente impostura dialéctica no exenta de dosis claras de histrionismo personal lo que configura a un candidato con un crédito personal bajo mínimos de credibilidad.

Es, por ello, que llegados a este punto de falta de respeto a los electores con una irracional fecha de convocatoria electoral, para evitarse un posible golpe de mano interno tras los resultados del 28M, El verdadero debate coma por mucho que se empeñe y se lo faciliten algunos timoratos peperos, o no puede ser si hay o no pactos PP y VOX Cuando somos el único país de la UE con ministros comunistas coma tan rechazados aunque menos publicitados como el fascismo. Imaginen y vean los discursos de la señora Díaz, aparte de contenidos inconexos literariamente, se queja de los problemas, muchos de ellos reales de la gente pero que sepamos ella es ministra de este gobierno. Pues ese ha de ser el debate, qué hacer para mejorarlo todo y dejarnos de aplausos por” Brindis al sol” En las auto entrevistas de despedida, ¿será verdad? de yo, mi, me, conmigo...