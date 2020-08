La confianza se gana

No una sensación subjetiva de miedo, ni un celo excesivo, ni un pánico paralizante, sino lo sucedido desde febrero hasta hoy -en las tres etapas de ignorar lo que se nos venía encima pese al aviso italiano, del confinamiento radical y de la llamada nueva normalidad- es lo que alarma a muchos padres. Lo vivido es lo vivido, los datos son los datos, la comparación entre España y los países de nuestro entorno da los resultados que da. La imprevisión -hasta ayer no se celebró la reunión entre Celaá, Illa y las comunidades, en la que se alcanzó un "acuerdo total"- es clamorosa. Luego, ¿qué evidencias tienen los padres para confiar en la eficacia de la gestión de este Gobierno y de las comunidades autónomas? Para merecer la confianza hay que ganársela. No es razonable ni justo que acusen de "insumisos" a los padres que desconfían de la eficacia de quienes han gestionado tan mal y de las garantías que se ofrecen a sus hijos.

Esta semana, el señor Marín, contradiciendo las advertencias/amenazas de la Junta, dijo que los padres que decidan no llevar a los niños al colegio "están en su derecho a hacer lo que consideren por velar por la seguridad de sus hijos" y que, si la obligación del Gobierno andaluz "es velar por la seguridad de todos los alumnos, los profesores y los profesionales", también entiende como padre que "soy el que tengo la última palabra a la hora de decidir si mi hijo va al colegio o no, y eso es respetable". Después rectificó, matizando que se refería a los menores de 6 años y que a partir de esa edad los padres deben "atenerse a las consecuencias".

Es una buena noticia el "acuerdo total" con las comunidades porque da una imagen de coordinación en vez de la de 17 pollos sin cabeza. Pero no puede ignorarse que en España se diagnosticaron ayer 3.594 casos y en Andalucía 816, siendo el segundo día -el miércoles fueron 846- con más casos desde el inicio de la pandemia. ¿Habrá profesores, espacios y sanitarios suficientes para "velar por la seguridad de todos los alumnos"? Tampoco puede ignorarse la confusión reinante. Ayer, en el espacio de cuatro horas, saltaron estas tres noticias: "La OMS advierte: el otoño y la vuelta al colegio pueden llevar a más hospitalizaciones y mortandad" (14:20). "La OMS previene de un gran rebrote por la vuelta al cole y la gripe" (15:33). "La OMS dice que los colegios no son motores de transmisión del coronavirus" (16.00). Poco tranquilizador, ¿no?