El concejal 28

El Ayuntamiento de Huelva recoge en su reglamento la figura del concejal 28, a través de la cual se regula la potestad que tiene la ciudadanía, a título personal u organizada en asociaciones ciudadanas, de presentar mociones al Pleno Municipal. La figura del concejal 28 puede ejercerse a través de iniciativas populares o a través de iniciativas ciudadanas. Reconozco que desconocía esta figura, pero no cabe duda que es una manera de que la ciudadanía utilice la democracia participativa, ejerciendo su derecho mediante iniciativas que mejoren la vida de la comunidad.

La semana pasada la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) presentó por esta vía una moción sobre el Trabajo Decente. La moción hace referencia al objetivo 8 de la Agenda 2030 que habla del trabajo decente y los medios de producción, e insta al Consistorio onubense a poner los medios locales necesarios para garantizar un trabajo digno para los ciudadanos onubenses.

La falta de trabajo y de un trabajo digno es causa de sufrimientos para muchas personas de nuestra ciudad. Huelva es la provincia andaluza con el salario bruto medio más bajo, según los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La moción fue aprobada con los votos afirmativos de todos los grupos políticos y concejales no adscritos, excepto la ultraderecha de Vox que votó en contra. Parece que a la ultraderecha le importa poco que muchas personas no puedan desarrollar un proyecto de vida digno que les permita desarrollarse como personas. Un trabajo decente significa colocar a las personas en el centro de la vida. Si la democracia no sirve para que, independientemente de la ideología de cada individuo, los más débiles de estos puedan vivir con dignidad, no sirve para nada.

Ahora toca velar y vigilar que lo aprobado en el Pleno municipal se cumpla. Para eso debemos estar nosotros, los concejales 28. La democracia no sólo es votar cada cuatro años, también es exigir a nuestros representantes que desarrollen leyes que nos permitan mejores condiciones de vida. También es tomar nota del posicionamiento de cada uno de nuestros representantes. Por sus actos los conoceremos.