El comunicado de Rajoy sobraba

Rajoy debería fumarse un puro cada día, de los que le dejan todo el traje impregnado de humo, en vez de hacer comunicados que revelan cierto escozor del que no debería hacer publicidad. El gallego nunca agradecerá lo suficiente al fatuo de Pedro Sánchez aquella moción de censura. De la que se ha librado Rajoy ha sido menuda. ¿Se imaginan la pandemia con un Gobierno del PP? Hubiera sido insoportable. La de odiadores, bochincheros y gente plásticamente cuestionable que se hubieran hartado de echar bilis por la boca en los informativos, en los retretes que son las redes sociales y en las manifestaciones de los domingos en las que siempre, siempre, hay un tío en monociclo y otro en zancos. El favor que le hizo Sánchez a Rajoy fue impagable. Es cierto que ha dejado a España como Estado fallido, dicho por la prensa extranjera, y a la derecha hecha unos zorros, pero el registrador de la propiedad debería ser agradecido, encender ese puro y convencer a Arenas de que lo acompañe en sus rutas de caminante no hay camino. ¿De verdad quería don Mariano tragarse el marrón de la pandemia? Si a Sánchez le han salido ya las canas como a Felipe en el 86. Si ya no vemos a la primera dama de la Moncloa después de aquellos primeros meses en que la teníamos hasta en la sopa, saltitos en la manifestación del 8-M incluidos, si Pablo Iglesias está al borde de un ataque de nervios, si han perdido la vergüenza con el proceso que plantean para reformar el poder judicial... Si esto, en definitiva, no puede acabar bien, porque a este surtido variado de personajes, más adecuado para la cafetería de la Guerra de las Galaxias que para la foto de familia en las escalinatas de la Moncloa, no habrá quien los saque del poder, porque se saben todas las triquiñuelas para mantenerse en el machito. ¡Anda que si la señora de Rajoy es nombrada ministra en el gabinete de su marido y además sale en el Vogue! ¡Anda que si al barbudo se le ocurre anunciar una reforma laboral al término de un debate sobre la prórroga del estado de alarma en el Congreso! Hubiéramos estado oyendo las vuvuzelas de la crispación en la Sexta, la quinta, la séptima y en la novena que te rezaré. De la que nos hemos librado. Gracias, Pedro. Tus ansias de poder nos han salvado de ciertas penitencias. España la dejarás que no la conocerá ni la madre que la parió. Encienda ese puro, don Mariano. No haga comunicados que exhiban debilidad. Porque cabe decirle como a la máquina estruendosa de tren. Esos coj... en Despeñaperros. Pues es eso, con Cataluña y otros asuntos en los que hubieran hecho falta. Y tal vez Vox no existiría. "Chichichí", se dirá a sí mismo al término de una honda calada.