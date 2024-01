No te contaré nada de la película del '86 protagonizada por Paul Newman ni de los billetes color púrpura que nunca llegaste a tener en tu bolsillo. Quiero reflexionar sobre la elegancia y los colores que visten los actores en series y películas relacionándolos con el nivel económico y cultural que nos quieren mostrar, reflejo o no de la realidad: ahí está la cuestión.Nuestra apariencia importa, igual que la manera de relacionarnos con las personas: nuestra forma de hablar, de movernos, nuestra mirada y hasta nuestra risa. Damos información a la persona que tenemos delante a través de varios canales, siendo uno de ellos nuestra apariencia: la ropa que vestimos, los colores, cómo llevamos las uñas, cómo olemos, si vamos peinados y si llevamos un zapato de cada color. Puede que adivines de qué partido político es una persona sólo por la ropa que lleva; también si es deportista o no, si trabaja en banca, en una inmobiliaria o si es jardinero.Hay uniformes de trabajo específicos y otros no tanto que ya tenemos asociados a las diferentes profesiones. Si la película va de abogados de alto standing, veremos que los trajes de chaqueta serán los protagonistas; por supuesto de calidad, con un buen corte y de color azul marino en la mayoría de los casos: es el color ganador cuando hay dinero de por medio. El negro, los tonos tierra y el gris también se suben al carro. Si el abogado es de oficio y aún no ha pagado la hipoteca de su casa, saldrá con un traje que le queda grande y un maletín con el cierre roto.Colores neutros, sin estampados, líneas sencillas y sin estridencias. Hay un estilo en moda llamado “old money” que representa esto mismo que te estoy contando: el lujo, la elegancia clásica y la sofisticación atemporal son las señas de identidad.Hay gente elegante con ropa barata y gente sin ningún estilo llevando ropa muy cara. Algunos tienen la suerte de que cualquier trapito les sienta bien y otros deben trabajarlo más para no salir hecho un cuadro de casa: ya sea por falta de sentido estético, falta de ganas o falta de ropa de su talla. Admiro a la gente con estilo propio que se atreve con cualquier color y combinación: para esto hay que valer. Envidio a los que tienen ocho prendas en el armario y espacio para meter las mantas, con lo que no tienen que hacer cambio de armario cada temporada: la mayoría son hombres, todo hay que decirlo. Coco Chanel nos dejó muchas máximas hablando sobre la elegancia y el estilo: decía que “la sencillez es la clave de la elegancia” y que “hay que vestirse como si fueras a ver hoy a tu peor enemigo”. También afirmaba que “la vida es corta y hay que hacerla divertida”.No comparto del todo estos consejos, porque un abrigo de lana sentará siempre mucho mejor que uno de poliéster. Esto es como cuando un rico dice que el dinero no importa: no importa pero ayuda.El rojo transmite energía, el amarillo inteligencia y el azul serenidad y armonía: me pondré hoy el traje de Superman, estoy segura de que será un gran día. ¡Feliz jueves!