Con cobertura

Señoras y señores candidatos y candidatas a la alcaldía de la ciudad: supongo que andarán ya perfilando sus propuestas para las elecciones que se celebrarán la próxima primavera, así que voy a atreverme a hacerles una petición: incluyan entre estas la desaparición del sinhogarismo.

Si en nuestra ciudad, según denuncia hoy Cáritas, hay unas 250 personas sin hogar, plantéense esto como un reto: la ciudad que aspiran gobernar no puede permitirse esa vergüenza, pongan los plazos que consideren, 3 años, 5, 8… Entiendo que no es una cifra enorme esa de 250, pero también entiendo que las cosas no son sencillas y que un plan así requerirá de sus plazos, coordinación de administraciones, recursos… pero que nada de eso sirva de excusa: busquen los recursos, viviendas, personal que se haga cargo, la participación de la sociedad civil, de las organizaciones ciudadanas… Empiecen, si quieren, por lo del albergue, es una vergüenza que, décadas después, no se haya puesto en marcha un recurso que debiera ser central en la solución de este problema. Pónganse de acuerdo entre ustedes para que este sea uno de esos temas en los que hay consenso (y se, de entrada, que esto puede ser lo más difícil). Pónganlo, entonces, como quieran en su programa, más pomposo o más sencillo: "¡Para 2028 nadie sin hogar!" o tal vez "Nadie sin vivienda digna".

No estoy pidiendo nada imposible, creo que tenemos recursos para ello, pero si no, para financiarlos, podemos permitirnos renunciar a algunos gastos que, a lo mejor, no son tan necesarios, yo que se, alguna bombilla menos en el alumbrado navideño, reducir el tamaño de los carteles publicitarios o los sueldos más abultados. Ustedes saben mejor que yo de esto y seguro que encuentran alguna manera de hacerlo.

Sean valientes, no se dejen llevar por las campañas mediáticas que nos venden miedo a los pobres. No, el problema de nuestra sociedad no es la okupación, el problema es la falta de alternativas para quien se ve de pronto en la calle. La campaña de Cáritas señala que, para las personas sin hogar, estar "sin cobertura" es mucho más que un problema tecnológico de fácil solución. Estar sin hogar es estar sin cobertura sanitaria, social, vital… Y eso tendremos que resolverlo, y sería importante que nuestro alcalde o alcaldesa fuera quien liderara todo lo que tenga que hacerse para que en Huelva todas y todos sintamos la cobertura de una vivienda digna.