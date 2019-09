Cuando el no está claro desde el inicio

No pasaron muchas horas desde que se conoció que necesitamos de una nueva -y van cuatro en cuatro años- cita electoral para elegir Gobierno y la existencia de los primeros movimientos para posibles reajustes en las listas. No hay mucho tiempo, pero si a finales de marzo todas las miradas se pusieron en Juan José Cortes, por su designación como número uno del PP al Congreso por Huelva al desplazar a un pilar como Fátima Báñez, ahora también es centro de atención. Él no tardó en manifestar su intención de querer repetir como candidato, pero aquí no parece importante su intención, sino la convicción de Juanma Moreno -y del grupo popular de la provincia- de que el puesto no es para él. Esta semana, se ha visto de nuevo en el Parlamento Andaluz.