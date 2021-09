El ciclista del hospital Infanta Elena

Cada vez que me acerco al hospital Infanta Elena me topo con un ciclista que literalmente se 'juega la vida'. El valiente del que hablo, y ruego que no se moleste por nombrarlo en este artículo, destaca entre una marea de coches y ambulancias apresuradas, a una hora temprana y en una carretera que no cumple para nada los estándares que debería tener el acceso a un centro de trabajo tan importante. La calle Doctor Pedro Naranjo, que es como se llama la carreterita en cuestión, ni tiene arcén suficiente, ni acerado para peatones, ni carril bici y, para colmo, ni iluminación. Lo dicho, ¡ese tipo es valiente!

El pleno del Ayuntamiento de Huelva acordó en 2017 acondicionar esa vía. Desde entonces se ha asfaltado algo y hasta se han pintado algunas líneas continuas en sus bordes, pero evidentemente no se ha adaptado esa calle a lo que un espacio que aloja a más de 1.000 profesionales y más de 300 camas de hospitalización requieren. ¿Por qué no cumple el Ayuntamiento con el compromiso adoptado? Según algunos trabajadores y los grupos políticos de la oposición, alega problemas presupuestarios.

En esa misma línea la Junta de Andalucía alabó públicamente a través del Plan Andaluz de la Bicicleta las ventajas de moverse en bici en desplazamientos de hasta 5 km. Además, y en este mismo año, ha hecho gala de entender la sostenibilidad del transporte acordando en Consejo de Gobierno la formulación de la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenibles 2030. Y para que no hubiese duda alguna sobre sus buenas intenciones, ha refrendado el Pacto Verde Europeo, donde se habla de hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro. Sin embargo, la Junta no pone en práctica estos compromisos en este caso particular, ¿por qué?

En mi opinión, detrás de las fantásticas manifestaciones de nuestras administraciones en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible, a la disminución de la huella de carbono o a construir ciudades amables, solo hay humo; el humo de centenares de coches que cada día son necesarios para llegar a un centro hospitalario que, literalmente, está ahí al lado. Y delante de esas instituciones estamos ciudadanos muy poco exigentes, porque con algo de presión decidida otro gallo cantaría.

Confío al menos en que ese ciclista convencido no se aburra de ir en bici, a mí también me gustaría hacerlo, pero no soy tan valiente.