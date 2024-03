La conversación fluía de esa manera en la que fluyen las conversaciones entre adolescentes, los únicos seres capaces de ir saltando de un tema a otro sin perderse y sin llegar a ninguna conclusión gracias a esa libertad que les da no tener aún certezas. Hablaban, les digo, sin ton ni son, pero en una de esas salió el tema de Huelva y, claro, no me pude resistir y tuve que pegar la oreja. Algún listillo salió con lo de siempre: que no tenemos ná, que los turistas no vienen, que no hay monumentos, que eso ni es una catedral ni es nada, que solo hay un museo, que todo está cerrao… y así toda la retahíla, ya saben, a la que uno de ellos respondió, con toda autoridad, como si tuviera ante sí el argumento definitivo, que el problema es que Huelva es “una ciudad muy nueva”, a lo que todos asintieron con rotundidad, dando por zanjado el debate para pasar a otra cosa: “Illo, que vamos a poder quedar otra vez en la palmera, que van a poner una nueva”. “Es verdad, illo, y por lo visto la van a plantar ya grande”. “Pero he visto en Instagram que es una palmera macho. Es un palmero, illo…”, seguían, y escuchaba sus risas mientras me alejaba pensando en todo aquello. En la frasecita que ya tenía casi olvidada y que seguro que muchos de ustedes también han escuchado alguna vez: “Huelva es una ciudad muy nueva”, decía el chaval, repitiendo un mantra que, por lo que se ve, también se transmite de generación en generación, como el amor al Recre, la devoción a la Virgen del Rocío y a una cofradía o las quedadas en la Palmera, que por lo visto será un palmero, decían los chavales, como si no tuviéramos ya suficientes palmeros en Huelva.

La verdad es que la tala del arbolito dio mucho que hablar en su día. Más que el conato de emparedar los 3.000 años de historia del puerto tartésico del antiguo edificio de Hacienda, y más incluso que la chapuza del metacrilato del súper de San Pedro, que a duras penas deja ver alguna piedrecita de lo que fue la primera muralla de Huelva, y por supuesto muchísimo más que el barco fenicio hundido en nuestra ría, del que, por alguna extraña razón, se sigue haciendo como si no existiera. No se confundan: no he venido hoy aquí a criticar a quien lamentó la desaparición de la Palmera, entre los que además me incluyo, sino, más bien al contrario, a alabarles el detalle de entristecerse por la pérdida de un trocito de nuestro patrimonio, que también lo conforman esas pequeñas cosas. Lo que pasa es que no deja de sorprenderme lo difícil que nos resulta hacer lo propio con nuestra historia más lejana. Esa que, por alguna extraña razón, nos empeñamos en negar con argumentos tan estúpidos como el de la ciudad nueva. Alguien dijo que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Puede que sea cierto, pero hay otra razón por la que no debemos ignorarla, y que se hace especialmente necesaria en esta tierra: sin un pasado del que sentirnos orgullosos no podremos aspirar nunca a un futuro mejor. Hagámonos un favor y enseñemos a nuestros hijos lo que fuimos para que así podamos mejorar lo que somos, lo que seremos, que buena falta nos hace.