Cuando un político de ámbito nacional, sea del color que sea, habla refiriéndose a España, es cada vez más frecuente que use la expresión “este país” en lugar de decir sencillamente España, y algo me hace sospechar que es un mal propio de nuestra clase política, nada exportable: no tengo datos fiables para afirmarlo, pero me temo que los políticos de los países de nuestro entorno no se expresan así. Y, si no me fallan la memoria y el instinto, creo que la muletilla “este país” nos llega hasta hoy desde los años de la transición, cuando la extrema derecha trataba de capitalizar en su favor todo lo genuinamente español, y los políticos emergentes a la izquierda de UCD intentaban marcar distancias.Así, lo que parecía una moda tan pasajera como oír con cierta frecuencia a los locutores de los informativos referirse a una fecha concreta anteponiendo un artículo indeterminado –hacer referencia al inicio de la guerra civil con “UN 18 de julio de 1936” en lugar del correcto “EL 18 de julio de 1936”, puesto que ese día es único– se ha convertido en una epidemia tan extendida como hablar de temas en lugar de canciones, pese a que en castellano el “tema” debería ser tan solo aquello de lo que habla la letra de la canción, y no la canción en sí misma. Pero en clave política el uso de estas muletillas se me hace cada vez más cansino, porque los líderes de cada uno de los partidos, en cualquiera de los telediarios y en cualquier momento, pueden irse por los cerros de Úbeda en el uso del lenguaje, como seguramente podremos comprobar en la próxima moción de censura de Ramón Tamames en el nombre de Vox. Creo que del mismo modo que los políticos autonómicos hablan de Andalucía, Canarias o Galicia, y no de país, para referirse a sus respectivas regiones, los políticos de ámbito nacional deberían nombrar a España por su nombre de seis letras –y la entrañable ñ entre ellas– con más frecuencia de la que vemos a diario, sobre todo si pensamos que Franco lleva ya ni siquiera descansa en el Valle de los Caídos y, por tanto, hemos tenido tiempo suficiente para dejar la caspa en el camino y volver a llamar a las cosas por su nombre, incluido el de esta vieja piel de toro que a veces nos resulta de charanga y pandereta machadianas, con tanta corrupción rompiendo sus costuras. Por eso, cuando los que parecen dirigir nuestros destinos se ponen muy cansinos con “este país”, soy yo quien se sale por la tangente para olvidarlos recordando para mis adentros la tercera estrofa de Un cuerpo es el mejor amigo del hombre, justo cuando Jaime Gil de Biedma escribe:Ese país tranquilocuyos contornos son los de tu cuerpoda ganas de morir recordando la vida,o de seguir despierto—cansado y excitado— hasta el amanecer.