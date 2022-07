Las chaquetas no son para el verano

Pues por segundo año consecutivo me ha tocado una boda en plena ola de calor, ambas en los alrededores de Sevilla para más inri. La pandemia ha hecho que se acumulen este tipo de eventos y que se congreguen en los meses que garantizan un día soleado, pero mi primer pensamiento cuando me llega una invitación a ir en pleno verano en chaqueta y pantalón largo (antítesis de mi habitual vestimenta) es que esos novios se merecen arder en alguno de los nueve círculos del infierno de Dante. Por suerte, todo ese emponzoñamiento se pasa, y uno disfruta como el que más en estas celebraciones del amor, de lo enlazado. Esa pretensión de dos personas por construir un nosotros, pocas gestas más elevadas, y querer compartirlo con amistades y familiares. Además, estas muescas en el calendario ayudan a recordar que hay días buenos, días malos, y una tropa ingente de días sin adjetivo.

Para esta ocasión iba por parte del novio, en calidad de primo o de cousin, porque la celebración parecía una convención internacional; allí había gentes venidas de Egipto, Canadá, Líbano, Etiopía, Francia, Dubai,… y también una representación de varios rincones de Andalucía (si hubieran sido delegaciones, me habría tocado sostener la bandera blanca y azul). Un festín de perspectivas e idiomas. El divertido juego de situar en el mapa mental cada una de las procedencias. De la sorpresa de encontrarme hablando con un primo de la novia, natural de Beirut, en un español bastante bueno, y que me indicara que sólo lo estudió tres años, a cuando sólo unas horas más tarde, desayunando en un bar de El Portil, contemplaba cómo una familia de franceses era incapaz de comunicarse con el camarero en varias lenguas, esforzándose en decir palabras en español, confundiendo vaso con botella o incapaces de descifrar el término zumo (me levanté de mi mesa antes de comprobar cómo acabaría el servicio), un problema que no es de la hostelería sino del sistema. O de las curiosidades surgidas en la charla con los celebrantes, Rafa y Michelle, sobre la importancia de tener cerca el mar, en Huelva, en el Campo de Gibraltar, en Líbano o en Dubai, donde ahora residen. Que allí, en el Medio Este, no usan Spotify sino otra plataforma. Que por copia de Nueva York, a las zonas con rascacielos de las grandes ciudades se les llama Down Town, aunque no estén en la parte baja. Que aquí el calor es más liviano. Y que da igual la latitud donde residas si al llegar a casa sientes que una conversación con tu pareja da sentido a tu vida.