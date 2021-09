La catástrofe

No le hizo falta arremangarse porque todavía vestía camiseta de verano. Así que salió de su casa con la única intención de ofrecerse a echar una mano. Había tenido la fortuna de que su calle, no se sabe bien por qué, se había librado de terminar inundada como había pasado con las calles de al lado. Así que, a la mañana siguiente, cuando había pasado el temporal y tocaba hacer frente a los destrozos que este había dejado tras de sí, no dejaba de pensar que le podía haber tocado a ella, que podía haber sido su casa la que hubiera terminado con metro y medio de agua, destrozando a su paso electrodomésticos, muebles y todas los recuerdos y pertenencias. Pensó en la paradoja que suponía que todo eso había ocurrido mientras ella veía en el noticiero matinal de la televisión cómo, en vez del agua, era la lava la que hacía esos destrozos y muchos más en las Islas Canarias.

La desazón invadía a sus vecinas, algunas de ellas amigas de siempre, otras, se sorprendía, totalmente desconocidas hasta ese momento pero, a la vez, comprobó que, pese a haber madrugado, no era la primera que se acercaba a arrimar el hombro, que ya había por allí decenas de personas achicando barro, desalojando enseres destrozados, intentando con poco éxito limpiar la calle, comprobando si los coches arrastrados por la riada tenían remedio… Y poco más le dio tiempo a pensar, cuando se dio cuenta habían pasado seis horas de trabajo en las que se sumó a la frenética actividad de limpieza, apoyo... y sólo se dio cuenta de que había pasado ese tiempo cuando el del bar de la plaza se presentó allí con bocadillos para todos los que estaban echando una mano.

En el momento en el que daba el primer mordisco a su bocadillo era totalmente ajena a los reproches que políticos y tertulianos habían empezado a echarse, sólo miraba el panorama y pensaba que, efectivamente, ni la pandemia ni catástrofes como la del volcán o la que había sufrido su pueblo nos hacían mejores personas. Que ella era la misma persona que el día anterior y que, sencillamente, había hecho lo que tenía que hacer y que sabía que, si hubiera sido ella la afectada, sus vecinas habrían hecho lo mismo. Que el ser humano es capaz de muchas cosas, entre otras de responder a situaciones así por su sentido de grupo, por su sentido de comunidad y que los que creen que es la competencia y el individualismo lo que nos salva están muy equivocados.