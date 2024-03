Esto no pinta nada bien, me decía ese viejo amigo con el que suelo hablar de vez en cuando sobre la vida y sus realidades. Me decía que el asunto del tal Koldo era algo escabroso pues andaban metidos en él varios políticos con un papel relevante en el gobierno actual de España y, junto a ellos, esa clase de personajillos que andan por todos lados con aires de influencia y coches de alta gama, comprando clubes de fútbol y vaya usted a saber qué otras cosas. Hasta se había hablado de una línea aérea y viajes internacionales para contactar con posibles negocios no del todo claros. Además de que estas actuaciones son deplorables por malversar el dinero de todos, se cometieron en tiempos de pandemia, cuando el miedo y la muerte amenazaban a una sociedad estremecida por el Covid 19 que se vacunaba con resquemor y veía como sus mayores morían ante la imposibilidad de acompañarlos en su último viaje.

En fin todo lo que me cuenta mi amigo me crea desazón y además me ha dicho que ha escuchado unas declaraciones de un periodista conocido que afirmaba que la oposición tuviera cuidadito con no ir demasiado lejos en sus declaraciones; pues a ver si iban a salir mal parados y se les sacaba algo turbio de ellos. Esto último he de decir que me ha preocupado mucho, pues ese señor periodista piensa que todos son de la misma condición o bien quiere tapar a quien considera amigos. La verdad es que como dijo Jesucristo: “Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Pero según el Evangelio de San Mateo, Jesús al ser interpelado, dijo: “Dad, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”, haciendo callar así las voces de los fariseos. Así pues, debemos de revelarnos ante la corrupción y las injusticias y nunca blanquearlas ni dejarlas pasar. En un determinado contexto deberíamos de perdonar a quienes cometen actos delictivos, pero ante la justicia humana deben de dar cuenta las personas que delinquen. Y caiga quien caiga, que se depuren responsabilidades y los corruptos lo paguen.

Hay que confiar y premiar dando nuestra confianza a las personas honestas y hasta conseguirlo habrá que poner a los aprovechados, trepas y sinvergüenza fuera del tablero político.

Después de hacer mi reflexión interna, me despedí de mi amigo deseando que la próxima vez que nos viéramos fuera para celebrar cosas buenas, que haberlas, haylas como las meigas.