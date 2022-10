Una carrera de fondo

Desde hace unos meses me he hecho runner. Siempre he odiado este deporte. Lo encontraba aburrido y carente de emociones. Hasta que un día, a finales del 2021, la vida me golpeó tan fuerte que, literalmente, decidí "salir corriendo" en el más estricto sentido de la palabra. Me puse las zapatillas y corrí. Al principio fueron 2 kilómetros, luego 3 y ahora, casi un año después, estoy a punto de correr mi primera carrera de 10K.

Igual a tí te importa poco si me aficiono o no al mundo del atletismo, pero todo esto tiene un por qué. El hecho de correr me ha enseñado una lección importante: la capacidad innata que tenemos los seres humanos de sobreponernos, de volver a empezar, de reinventarnos, de resurgir de nuestras cenizas y de crearnos de nuevo tantas veces como la vida se empeñe en arrojarnos al suelo.

Como en la historia de cualquier corredor, la primera carrera se hace muy dura. La segunda cuesta menos y ya la tercera comienza a ir rodada. Hay días en los que te pesan las piernas. Otros en los que llueve y hace viento. También momentos en los que la cabeza te juega una mala pasada y muchos instantes de querer tirar la toalla. Pero entonces, amanece otro día y vuelves a ponerte las zapatillas. Y después de haber pasado por todo eso, sin darte cuenta, te ves cruzando la meta. Y con ella, ganando una batalla.

Hace dos semanas, justo antes de superar mi primera 'Vuelta a Huelva' (una carrera popular de 8 km), un viejo amigo me dio un sabio consejo: "Cuando te dispongas a subir una cuesta empinada no mires el final. Concéntrate en tus pies, mira hacia abajo y sigue tus pasos. Lo único que tienes que hacer es no parar. Olvídate del resultado. Verás como te resulta más sencillo". Algo que podría perfectamente extrapolarse a la vida en cualquiera de sus fases. Correr o caminar, pero no detenerse jamás, aunque las cuestas y las piedras te lo pongan complicado.

Esta semana recordé el primer blog que publiqué cuando terminé de estudiar. En él me propuse escribir cada uno de los logros de mi trayectoria profesional, por pequeñitos que fueran. Yo sabía que los tiempos de los demás no iban a ser los míos. Que mi ritmo, mi manera y mi proceso, seguramente, no coincidirían con el de mi círculo más cercano. No iba a ser fácil para mí. Pero aún con ausencias, sin demasiada suerte, con tropiezos y fracasos, no dejé ni un solo día de ir dando pasos. Entonces caí en la cuenta de que "correr", siempre ha sido lo mío. Una carrera de fondo que comenzó hace años y que hoy, en cierto modo, culmino más allá del asfalto. Papá (desde arriba) y mamá, gracias por esperarme siempre en la meta.