Dos caras de una moneda

No han sido muy positivos para Huelva los datos de la EPA publicados el jueves. A la estela de la dinámica nacional, el registro de población activa este trimestre ha sido récord, igual que la ocupación, pero no se ha trasladado el mismo comportamiento en el empleo, con 10.000 parados más que hace un año. Esto evidencia la falta de consistencia del mercado laboral onubense, necesitado de fuentes de empleo estables y de calidad. Justo lo que puede traer el megaproyecto energético de Maersk cuando se confirme su implantación en Huelva. Como para no felicitarnos.