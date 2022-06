Más cara que espalda (o Espadas)

El dicho popular "tener más cara que espalda" va camino de convertirse, sólo quitando una ele y añadiendo una ese, en "tener más cara que Espadas". Dice en un acto público y después tuitea: "Si algo está quedando patente en esta campaña del 19-J es que Andalucía no puede fiarse de Moreno. Le emplazo a acompañarme a una notaría para firmar que no habrá pacto con la ultraderecha. Pero no lo hará porque desde las pasadas elecciones depende de ellos". Uno: de momento -ya se verá que pasa el 19- las encuestas parecen indicar que los andaluces sí se fían de Moreno, con diferencia el líder más valorado según todas las efectuadas. Dos: vaya usted primero a una notaría y firme que no pactará con la extrema izquierda como ha hecho su partido y su secretario general metiendo en el Gobierno de España a Unidas Podemos y apoyándose en ERC y Bildu. Tres: si usted afirma que desde las pasadas elecciones Moreno depende de ellos, ¿de quién depende Sánchez, con qué ruedas de molino populistas e independentistas comulga para acceder a la Moncloa y mantenerse en ella?

Esto no es opinión, sino hechos. Desde un PSOE que ha pactado con la extrema izquierda populista no se pueden dar lecciones ni poner condiciones a un PP que en Andalucía cogobierna con Cs gracias a la abstención de la extrema derecha populista, cierto, pero que no ocupa consejerías como en Madrid la extrema izquierda ocupa vicepresidencias y ministerios. Lo que ha pasado en Castilla y León -una autonomía, al fin y al cabo- es idéntico a lo que ha pasado en el Gobierno de la nación: en Castilla y León el PP cogobierna con la extrema derecha populista y en la nación, lo que es más grave, cogobierna el PSOE con la extrema izquierda populista apoyándose -es necesario recordarlo una y otra vez- en Bildu y ERC (lo que le obliga a tragarse, por citar el caso más reciente, que la Generalitat ignore la sentencia del TSJ, se niegue a implantar un 25% de castellano en las escuelas catalanas y vaya a suprimirlo en las 47 aulas donde se aplica tras haberlo ganado judicialmente algunas familias a título individual).

Para rematar sus desaciertos Espadas dijo que los socialistas están convencidos de que en Andalucía hay más personas con problemas y con necesidades que personas con los problemas resueltos. Digo yo que será porque los socialistas la han gobernado desde 1979 a 2019. Alguna responsabilidad tendrán, ¿no?