Del capitalismo de ocupación al de influencia, gracias a una reina

Ha muerto la anciana reina y el cataclismo informativo está siendo descomunal. Es cierto que muchos de los calificativos de la monarca fallecida son neutrales; que si testigo de una época, que si ejemplo de longevidad, que si… pero también resuenan los que la catalogan de gran estadista, y sobre todo, sobre todo, nada de nada de crítica. Supongo que sin la ficticia y edulcorada serie "The Crown" todo esto sería mucho más suave, pero es lo que hay en la era del titular y el espectáculo. Aparte de la pena que la muerte de cualquier persona genera, atenuada evidentemente por la edad que tenía, me parece que si hay que hablar de lo que ha supuesto sus 70 años de reinado faltan muchas claves, y no aparecen en ninguna parte.

Para mí lo más importante ha sido el papel que ha tenido la fallecida para la transición del capitalismo anglosajón de "ocupación" al de "influencia". El imperio británico ha ido virando sin dudar a ser potencia de extracción y "manejo", en un proceso calculado en el que Londres sigue siendo la influyente capital a pesar del escaso peso poblacional y territorial relativo del Reino Unido. En torno al reinado de Isabel, y al imaginario imperialista y mágico que proyecta la tradición y el trono, se han ido generando esferas de dominio, siendo la unión inquebrantable con el hermano mayor yanqui la primera, al que acompaña en muchos de sus desvanes y manejos para mantener el sistema internacional de desigualdad manifiesta que nos dirige; hemos visto cómo el presidente de Estados Unidos se ha apresurado a lamentar la pérdida con gran emoción. Después de ese núcleo aparece la Commonwealth o Mancomunidad británica de naciones, cuyo aglutinante ha sido la Reina fallecida, claro ejemplo tardío de un imperio que ha mutado para seguir perviviendo. Y hasta hace poco la propia Unión Europea, de la que se han apeado usando toda suerte de subterfugios cuando han dudado de su idoneidad para seguir reportando beneficios propios.

No sé qué papel jugamos los españolitos en todo esto, quizás solo seguidismo propagandista como el resto de naciones europeas, pero nuestras s banderas a media asta me generan vergüenza; o quizás nuestros líderes y lideresas quieran blindar a nuestros monarcas, quién sabe. Pero lo que está claro es que la soberanía hereditaria es sólo un medio para conservar un sistema internacional de abusos y privilegios, y ahora sería un fantástico momento para acabar con todas las monarquías. Olvidemos el "a rey muerto, rey puesto" y pasemos al a "rey muerto, reinado enterrado".