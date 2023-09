El exPresidente Aznar se equivocó el otro día doblemente. En primer lugar, debió plantear su aspiración de “movilización” ciudadana con la fórmula tradicional de los espectáculos al aire libre: “Con el permiso de la Autoridad – la Portavoz del Gobierno – y si el tiempo no lo impide” y en segundo término debió caer en el detalle de que la frase atribuida, en su día, por la revista Triunfo a Fraga de: “la calle es mía”, es actualmente un logro “progresista” porque, ahora, ¿la calle es de ellos? Sí, de los amigos del “escrache” – jarabe democrático – del “asalto” al Congreso o fletar autobuses para rodear el Parlamento de Andalucía, bocadillo incluido, por poner algún ejemplo sobre la propiedad de la calle. Así, quien pretenda lo contrario es a juicio del Gobierno social – comunista, tener una actitud “golpista” aunque el subconsciente es traidor y se utiliza una palabra para fortalecer la acusación de golpismo, de interpretación social claramente “facha”, algo insólito en la dialéctica de un representante “progre”.

Lo cierto es que la discrepancia no es bien tolerada por los dirigentes gubernamentales y a veces, peor aún por sus palmeros que no se recatan en desprestigiar a los compañeros discrepantes: momias, dinosaurios… les dirán. Y es que como recientemente ha dicho el novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez: “controlar el relato del pasado permite al Poder controlar el del futuro” y en esto hay que reconocer que son verdaderos maestros con lo que entra en el agit – pro y el goebelianismo básico de convertir en verdad una mentira repetida mil veces, llegamos por la vía de un peculiar silogismo, como en el uso de la palabra “alzamiento”, a visualizar una actitud impregnada de “trumpismo” pero que tiene auténtico trasfondo científico en el campo de la psicología clínica y lo hemos visto en la campaña electoral y es que el mentiroso habitual, inunda a su oponente para disimular y camuflar su propio ¿defecto? Si a ello unimos la acción en equipo sobre la base de un argumentario falso con atribución de palabras no utilizadas: “rebelión nacional” (Fashionaria Díaz, dixit) se cierra el bucle de interpretación pública negativa del proponente de una acción legítima en democracia y se oculta la mera pretensión de obtención de votos desde una opción, ahora sí, verdaderamente golpista y huido, su líder, de la Justicia, con el objetivo único de perpetuarse en el Poder, tras haber perdido las elecciones.

Así pues, la libertad de expresión, de reunión y manifestación, junto a la participación política, son mecanismos elementales que garantizan la calidad democrática de una sociedad y son un instruméntelo para orientar desencuentros de manera democrática y buscar solución a conflictos políticos. En consecuencia, al libre ejercicio de mostrar el desacuerdo no puede tener como respuesta la ofensa y la descalificación premeditada para no entrar en lo fundamental y solo transmitir lo accesorio y propagandístico. Por tanto no descubran sus debilidades, algunas ya patológicas, cuando tras buscar la propia rendición ante un golpista acusan de ello a sus oponentes en una inversión conceptual de la realidad por la vía dialéctica y propagandística.

Solo es una la cuestión. No es la constitucionalidad o no, es el Poder. Pero di, lo dijera o no, la calle no era de Fraga, ahora, tampoco lo es vuestra.